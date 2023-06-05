«Майами» проиграл 3-й матч серии.

Ней прибыл в США накануне и даже успел размять своего друга - показал ему, как забивать в кольцо ногами.

Тренировка не прошла даром - перед матчем с «Денвером» Батлер собирался разминаться в футбольном стиле.

А уже этой ночью бразилец был замечен на 3-й игре - разумеется в куртке с фамилией и номером Батлера.

Ни разминка, ни куртка, ни сам Неймар не помогли против трипл-даблов Йокича и Мюррэя - «Денвер» повел в серии 2:1.