«ПСЖ» уступил «Клермону» в последнем матче сезона.

После игры Маркиньос пообщался с прессой и прокомментировал последние события в команде. Сперва капитан сказал пару слов о Рико:

«Эта неделя была для нас очень тяжелой. К счастью, последние новости о Серхио обнадеживают, ему становится лучше. Мы довольны. Мы немного отметили титул, чтобы отправить Серхио немного энергии. Это был очень эмоциональный вечер, ультрас сделали для него столько всего, игроки тоже».

Также бразилец поделился планами на следующий сезон:

«Это будет совершенно другой сезон, новый сезон с новыми целями. Мы всегда хотим совершенствоваться, двигаться дальше, прогрессировать. Именно об этом мы думаем. А теперь нам нужно немного отдохнуть. Нужно дать время руководству, дать тренеру поработать. В следующем году мы все станем лучше и наш следующий сезон тоже будет лучше, чем этот».

Летом парижан могут ждать серьезные перестановки. Команду уже покинули Рамос и Месси. Согласно многим сообщениям, из клуба также уйдет Кристоф Гальтье.

Как думаете, сможет ли «ПСЖ» в следующем сезоне улучшить свои результаты?