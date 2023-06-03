Сегодня все посвящено ему.

В последнем матче Лиги 1 этого сезона «ПСЖ» на «Парк де Пренс» принимает «Клермон».

Первый тайм вышел на удивление насыщенным — на перерыв команды ушли со счетом 2:2. Второй гол парижан забил Мбаппе с пенальти и вместо того, чтобы отпраздновать сразу, он побежал к скамейке своей команды.

Килиан бежал через все поле не просто так — он взял футболку Серхио Рико, который до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, и поднял ее перед ликующими трибунами.

Весь субботний вечер на «Парк де Пренс» посвящен Рико: фанаты устроили перфоманс в его честь, перед игрой на поле растянули баннер с фотографией вратаря, а все игроки выступают в футболках с его именем.