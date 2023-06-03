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🙏 Поступок капитана. После своего гола Мбаппе рванул к скамейке, чтобы отпраздновать с футболкой Серхио Рико

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Серхио Рико Серхио Рико
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Сегодня все посвящено ему.

В последнем матче Лиги 1 этого сезона «ПСЖ» на «Парк де Пренс» принимает «Клермон».

Первый тайм вышел на удивление насыщенным — на перерыв команды ушли со счетом 2:2. Второй гол парижан забил Мбаппе с пенальти и вместо того, чтобы отпраздновать сразу, он побежал к скамейке своей команды.

Килиан бежал через все поле не просто так — он взял футболку Серхио Рико, который до сих пор находится в тяжелом состоянии в больнице, и поднял ее перед ликующими трибунами.

Весь субботний вечер на «Парк де Пренс» посвящен Рико: фанаты устроили перфоманс в его честь, перед игрой на поле растянули баннер с фотографией вратаря, а все игроки выступают в футболках с его именем.

 

1 комментарий

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Muhammad Juraev
В последнем матче Месси не уступил пенку, а Месси всем дарил пенки..
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