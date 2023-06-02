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«Состояние стабильное, но тяжелое»: больница, в которой лежит Серхио Рико, сообщила неутешительные новости о вратаре

Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
Серхио Рико Серхио Рико
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Весь футбольный мир с тревогой следит за состоянием здоровья Серхио Рико. Голкипер получил серьезную травму головы после несчастного случая.

Французское издание Le Parisien связалось с больницей Севильи, в которой сейчас находится Рико. К сожалению, пока вратарю не стало лучше:

«Серхио Рико находится в стабильном состоянии. За последние сутки не произошло существенных изменений. Его общее состояние остается тяжелым. В данный момент он находится в отделении интенсивной терапии под присмотром многопрофильной бригады медиков».

Пресс-служба больницы также сообщила, что до понедельника больше не станет делать никаких заявлений, если в выходные с голкипером не произойдет значительных изменений.

В субботу «ПСЖ» сыграет с «Клермоном». Это будет последний матч парижан в сезоне. Гальтье признался, что новость о травме Рико сильно повлияла на игроков и на него самого, команде тяжело думать о предстоящем матче.

Пожелаем Серхио скорейшего выздоровления.

2 комментария

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кто-то
Скорейшего выздоровления!
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прощай Роналду
Здоровье пацанчику💪🏻
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