На пресс-конференции журналисты задали Кристофу Гальтье вопрос о состоянии Серхио Рико, который попал в больницу после несчастного случая.

Тренер «ПСЖ» заявил, что медицинский персонал клуба контролирует ситуацию:

«Новости о состоянии Серхио вы можете получить в пресс-службе больницы в Севильи. Наш врач непрерывно находится на связи с близкими Серхио и медиками, которые сейчас занимаются его лечением. Больше ничего сказать не могу».

Гальтье также подтвердил, что из-за несчастного случая с Рико «ПСЖ» не будет отмечать чемпионский титул:

«Вечеринки не будет, это была тяжелая неделя. Нам всем больно. Мы стали чемпионом Франции в субботу, а утро воскресенья встретило нас болезненной новостью. Мы пытаемся изменить свое состояние с помощью тренировок, которые совсем не похожи на подготовку к матчу. Мы едины в желании посылать много положительных эмоций и энергии Серхио, его маме, его жене, его близким».

Впереди у парижан заключительный матч в сезоне. 3 июня «ПСЖ» примет в гостях «Клермон».

По информации издания El Desmarque, состояние Серхио Рико стабилизировалось.