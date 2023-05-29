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«Мы с тобой». «Севилья» поддержала Серхио Рико перед финалом Лиги Европы

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Серхио Рико Серхио Рико
Футбол Футбол

Трогательный жест от его родного клуба.

Несколько дней назад испанские медиа прогремели шокирующей новостью — Серхио Рико получил страшную черепно-мозговую травму после того, как его лягнула лошадь, пока он отдыхал с семьей на родине.

До сих пор мы не знаем, в каком состоянии голкипер «ПСЖ», пока известно только то, что врачам удалось его стабилизировать.

Весь футбольный мир переживает за здоровье Рико, а «Севилья» решила провести акцию в его поддержку. На финале Лиги Европы игроки испанской команды появились в футболках с надписью: «Держись, Серхио. Мы с тобой».

Серхио — воспитанник «Севильи». Там он начал свою профессиональную карьеру и провел долгие годы, прежде чем покинуть его в 2018 году: сначала на правах аренды, а после окончательно.

Президент «Севильи» навестил игрока в больнице почти сразу же после этого ужасающего инцидента, чтобы выразить поддержку его семье.

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