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🧈🇫🇷 Сборная сезона Лиги 1. По четыре игрока «ПСЖ» и «Ланса», но без Дэвида и Ляказетта 🤯

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Валантен Ронжье Валантен Ронжье
Секо Фофана Секо Фофана
ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
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Джонатан Дэвид Джонатан Дэвид
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Александр Ляказетт Александр Ляказетт
Футбол Футбол

Лионель Месси попал в сборную сезона Лиги 1.

Аргентинец стал одним из четырех представителей «ПСЖ», которые попали сильнейшую команду года французского чемпионата. Помимо Месси, отметили Килиана Мбаппе, который был признан лучшим игроком чемпионата, а также Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша.

Несмотря на критику и спорную вторую половину сезона, Месси сумел забить 16 мячей и отдать 16 голевых передач за 31 матч в Лиге 1.

Тем не менее, ожидается, что Лео покинет клуб летом.

В лучшую команду сезона попали также четыре футболиста «Ланса», который занял второе место в чемпионате. Секо Фофана, Лои Опенда, Кевин Данзо и Брис Самба получили долю внимания.

Валантен Ронжье («Марсель»), Шансель Мбемба («Марсель») и Кефрен Тюрам («Ницца») стали еще тремя номинантами.

А кого бы отметили вы?

2 комментария

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Rule1
Интересный люди в L’EQUIPE,всю дорогу замазывали Месси,а тут в символическую сборную включили.
+4
0
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Вадим Слуцкий
Поразительно: в сборную французской лиги попал даже один коренной француз - Ронжьё! Африку представляют 7 человек. Впрочем, все знают, что Франция фактически африканская страна.
+2
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