Лионель Месси попал в сборную сезона Лиги 1.

Аргентинец стал одним из четырех представителей «ПСЖ», которые попали сильнейшую команду года французского чемпионата. Помимо Месси, отметили Килиана Мбаппе, который был признан лучшим игроком чемпионата, а также Ашрафа Хакими и Нуну Мендеша.

Несмотря на критику и спорную вторую половину сезона, Месси сумел забить 16 мячей и отдать 16 голевых передач за 31 матч в Лиге 1.

Тем не менее, ожидается, что Лео покинет клуб летом.

В лучшую команду сезона попали также четыре футболиста «Ланса», который занял второе место в чемпионате. Секо Фофана, Лои Опенда, Кевин Данзо и Брис Самба получили долю внимания.

Валантен Ронжье («Марсель»), Шансель Мбемба («Марсель») и Кефрен Тюрам («Ницца») стали еще тремя номинантами.

А кого бы отметили вы?