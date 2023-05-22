Непростая победа.

Чемпионство «ПСЖ» во Франции стало уже само по себе разумеющимся, однако в этом сезоне парижане оформляют его не настолько заранее, как обычно. В 36 туре Лиги 1 команда Гальтье играла в гостях против «Осера» и победила со счетом 2:1. Голы на счету Килиана Мбаппе.

Парижане решили исход матча уже в первом тайме. Команде удалось забить два быстрых гола − на шестой и восьмой минуте. Кажется, что это один из самых быстрых дублей в истории лиги или клуба.

Лучший игрок матча − Килиан Мбаппе. Француз все еще находит мотивацию на то, чтобы обновлять рекорды. Если первый гол может не войти в хайлайты, то второй точно стоит пересмотреть.

Худший игрок матча − Юго Экитик. Молодой француз провел на поле 55 минут и практически не был заметен. Ни разу не ударил по воротам и больше находился за пределами штрафной, чем в ней. Был заменен из-за повреждения.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча против «Осера»? Пишите в комментариях.