Специализированный сайт Footy Headlines поделился новыми фотографиями домашней формы «ПСЖ» на сезон 2023/24.

Как и предполагалось ранее, дизайн отсылает к форме парижан начала 2000-х.

В следующем сезоне на домашней форме «ПСЖ» будут присутствовать полосы, плавно растворяющиеся в основном цвете футболки. Таким образом дизайнеры хотели передать то, как очертания Парижа сливаются с ночным небом.

Недавно Заир-Эмери опубликовал свои фото в олдскульной форме «ПСЖ», которой вдохновлялись дизайнеры нового комплекта.

Предположительно, форму парижан на следующий сезон официально представят 3 июня.

Как вам дизайн? Хотели бы себе такую футболку?