Мбаппе - лучший, Саншеш - худший. Оценки «ПСЖ» за матч с «Аяччо»
Почти чемпионы.
В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Аяччо».
Парижане забили сопернику пять безответных мячей: дубль у Мбаппе, по голу у Фабиана Руиса и Хакими, а также автогол на счету Юссуфа.
Матч не обошелся без скандала. На 76-й минуте произошла массовая потасовка, лишившая обе команды по одному футболисту - Мангани и Хакими.
Отметим, что у марокканца это уже второе удаление подряд.
Портал Sofascore назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком «ПСЖ» в матче, оценив его игру в 8,5 баллов. Самую низкую оценку получил Ренату Саншеш - 6,7.
Оценки основного состава.
Оценки запасных.
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