Почти чемпионы.

В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Аяччо».

Парижане забили сопернику пять безответных мячей: дубль у Мбаппе, по голу у Фабиана Руиса и Хакими, а также автогол на счету Юссуфа.

Матч не обошелся без скандала. На 76-й минуте произошла массовая потасовка, лишившая обе команды по одному футболисту - Мангани и Хакими.

Отметим, что у марокканца это уже второе удаление подряд.

Портал Sofascore назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком «ПСЖ» в матче, оценив его игру в 8,5 баллов. Самую низкую оценку получил Ренату Саншеш - 6,7.

Оценки основного состава.

Оценки запасных.