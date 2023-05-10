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Мбаппе - лучший, Саншеш - худший. Оценки «ПСЖ» за матч с «Аяччо»

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Почти чемпионы.

В 35-м туре Лиги 1 «ПСЖ» дома разгромил «Аяччо».

Парижане забили сопернику пять безответных мячей: дубль у Мбаппе, по голу у Фабиана Руиса и Хакими, а также автогол на счету Юссуфа.

Матч не обошелся без скандала. На 76-й минуте произошла массовая потасовка, лишившая обе команды по одному футболисту - Мангани и Хакими.

Отметим, что у марокканца это уже второе удаление подряд.

Портал Sofascore назвал Килиана Мбаппе лучшим игроком «ПСЖ» в матче, оценив его игру в 8,5 баллов. Самую низкую оценку получил Ренату Саншеш - 6,7.

Оценки основного состава.

Оценки запасных.

1 комментарий

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Роман
Хакими за красную карточку сразу 8 баллов. Ай да красавчик.
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