В 34-м туре Лиги 1 «ПСЖ» одолел «Труа».

Счет был открыт уже на 8-й минуте встречи. После подачи Витиньи мяч попал в перекладину, Мбаппе опередил Бани-Зукру и головой отправил мяч в ворота. Килиан впервые в сезоне забил головой.

На 15-й минуте матч пришлось прервать. Фанаты выкинули на поле файеры.

Игра была возобновлена, но в первой половине встречи больше никому забить не удалось.

Во втором тайме «ПСЖ» увеличил свое преимущество. На 59-й минуте Верратти сделал шикарный заброс из глубины поля. Витинья пробил головой, но попал в Галлона. Мяч отрикошетил от голкипера назад к Витинье и скользнул в ворота.

В концовке «Труа» отыграл один мяч, а на 86-й минуте парижане забили третий гол. После удара Мбаппе Галлон не смог зафиксировать мяч, чем умело воспользовался Руис. Итоговый счет – 3:1 в пользу команды Гальтье.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Труа» от Sofascore

Как вам матч? Чья игра впечатлила больше всего?