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Руис и Витинья – лучшие, Солер – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Труа»

Фабиан Руис Фабиан Руис
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Карлос Солер Карлос Солер
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В 34-м туре Лиги 1 «ПСЖ» одолел «Труа».

Счет был открыт уже на 8-й минуте встречи. После подачи Витиньи мяч попал в перекладину, Мбаппе опередил Бани-Зукру и головой отправил мяч в ворота. Килиан впервые в сезоне забил головой.

На 15-й минуте матч пришлось прервать. Фанаты выкинули на поле файеры.

Игра была возобновлена, но в первой половине встречи больше никому забить не удалось.

Во втором тайме «ПСЖ» увеличил свое преимущество. На 59-й минуте Верратти сделал шикарный заброс из глубины поля. Витинья пробил головой, но попал в Галлона. Мяч отрикошетил от голкипера назад к Витинье и скользнул в ворота.

В концовке «Труа» отыграл один мяч, а на 86-й минуте парижане забили третий гол. После удара Мбаппе Галлон не смог зафиксировать мяч, чем умело воспользовался Руис. Итоговый счет – 3:1 в пользу команды Гальтье.

Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Труа» от Sofascore

Как вам матч? Чья игра впечатлила больше всего?

1 комментарий

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прощай Роналду
Вератти Руис Витинья лучшая связка в мире! Мне это сказал надёжный источник Имя Фамилия 💪🏻
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