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В «ПСЖ» недовольны Юго Экитиком. У молодого игрока есть проблема, связанная с Мбаппе, Месси и Неймаром

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Попал под влияние.

В «ПСЖ» не уверены в будущем Юго Экитика — юный нападающий ведет себя слишком своенравно.

L'Equipe опубликовал небольшую статью, посвященную молодому игроку, где утверждается, что Луис Кампуш уже подыскивает нового форварда ему на замену.

No Newcastle United regret for Hugo Ekitike as PSG build for life after Messi, Neymar and Mbappe - Chronicle Live

В прошлом сезоне Экитик произвел фурор, выступая за «Реймс», однако в парижском клубе он выступает на гораздо более низком уровне. В клубе считают, что главная причина его неудач заключается в том, что нападающий пытается имитировать игровые стили Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. Игрок игнорирует инструкции, не прислушивается к советам, а лишь старается подражать звездным товарищам по команде, что приводит к бессвязному и менее эффективному стилю игры. Его неспособность адаптироваться и найти свою опору в звездном составе вызвала недовольство руководства клуба.

У молодого футболиста есть шанс переломить ситуацию и показать лучшую версию себя, пока Месси отстранен, однако вряд ли ему удастся изменить отношение руководства.

В этом сезоне на счету 20-летнего Юго всего 4 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах во всех соревнованиях.

 

3 комментария

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прощай Роналду
Мбаппе перед матчем:
Мы не жалкие букашки,
Это нинзя черепашки! 😁💪🏻
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прощай Роналду
У ПСЖ лишь одна проблема, в составе только одна черепашка а вместо Сплинтера тренирует Шредер, хотя нет, он скорее Бибо (кабан))))
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