Попал под влияние.

В «ПСЖ» не уверены в будущем Юго Экитика — юный нападающий ведет себя слишком своенравно.

L'Equipe опубликовал небольшую статью, посвященную молодому игроку, где утверждается, что Луис Кампуш уже подыскивает нового форварда ему на замену.

В прошлом сезоне Экитик произвел фурор, выступая за «Реймс», однако в парижском клубе он выступает на гораздо более низком уровне. В клубе считают, что главная причина его неудач заключается в том, что нападающий пытается имитировать игровые стили Килиана Мбаппе, Лионеля Месси и Неймара. Игрок игнорирует инструкции, не прислушивается к советам, а лишь старается подражать звездным товарищам по команде, что приводит к бессвязному и менее эффективному стилю игры. Его неспособность адаптироваться и найти свою опору в звездном составе вызвала недовольство руководства клуба.

У молодого футболиста есть шанс переломить ситуацию и показать лучшую версию себя, пока Месси отстранен, однако вряд ли ему удастся изменить отношение руководства.

В этом сезоне на счету 20-летнего Юго всего 4 гола и 3 результативные передачи в 28 матчах во всех соревнованиях.