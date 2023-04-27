По информации журналиста испанского издания Onda Cero Альфредо Мартинеса, одна из причин, по которой Месси рассматривает возможность ухода из «ПСЖ» в конце сезона, заключается в том, что аргентинец не верит в спортивный проект команды.

Источник добавляет, что руководство придумало, как изменить мнение Лео. «ПСЖ» хочет в летнее трансферное окно подписать Харри Кейна, тем самым показав аргентинцу серьезность своих спортивных планов.

Издание Le Parisien также писало об интересе команды Гальтье к англичанину. Контракт Кейна с «Тоттенхэмом» рассчитан до 2024 года, Тransfermarkt оценивает стоимость нападающего в 90 млн евро. Сообщается, что игроком также интересуется «Манчестер Юнайтед».

Стоит признать, что трансфер Кейна вряд ли убедит Месси остаться в Париже. По информации различных источников, Лионель вернется в «Барсу», если «блауграна» сумеет зарегистрировать нападающего.

«ПСЖ» надеется продлить контракт с аргентинцем на тех же финансовых условиях, что и сейчас.

Что думаете об инсайде Мартинеса? Если посмотреть на трансфер Кейна без привязки к Месси, стоит ли парижанам тратиться на Харри?