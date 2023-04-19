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Лучший − Мбаппе, худший − Солер. Оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Анжера»

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Карлос Солер Карлос Солер
Футбол Футбол

Оба гола забили еще в первом тайме.

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде одолел «Анжер», который идет на последнем месте и готовится к вылету. Оба гола были забиты еще до перерыва и оба на счету Килиана Мбаппе.

Лучший игрок матча − Килиан Мбаппе. Был очень активен сегодня и практически вся опасность у чужих ворот исходила от него. При первом голе слегка запутался в ногах, но все-таки смог собраться и забить. Во втором случае практически всю работу сделал Месси, который отрезал игроков «Анжера» великолепным пасом.

Худший игрок матча − Карлос Солер. Испанец пытался активничать на правом фланге, 12 раз потерял мяч, ни разу не ударил по воротам и особо не обострял.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.

3 комментария

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кто-то
Ответ Wild91688
Ла и без этих оценок понятно кто лучший в ПСЖ в Лиге 1 и в ЛЧ,тащит уже сколько лет это не доклуб и делает стату всяким пешеходам
Не ной
+1
0
+1
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vwzx8mx5vh
Месси пешком на одной ноге там всю остроту создавал, оба гола его творение

Мбаппе быстро бегал, бил и пытался нашакалить хет-трик)

остальные какой то фигней страдали на расслабоне)

Смотреть игру псж это какое то изощренное наказание

Месси с Рамосом как в ссылку попали
0
0
0
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