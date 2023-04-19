Оба гола забили еще в первом тайме.

Лидер чемпионата Франции «ПСЖ» на выезде одолел «Анжер», который идет на последнем месте и готовится к вылету. Оба гола были забиты еще до перерыва и оба на счету Килиана Мбаппе.

Лучший игрок матча − Килиан Мбаппе. Был очень активен сегодня и практически вся опасность у чужих ворот исходила от него. При первом голе слегка запутался в ногах, но все-таки смог собраться и забить. Во втором случае практически всю работу сделал Месси, который отрезал игроков «Анжера» великолепным пасом.

Худший игрок матча − Карлос Солер. Испанец пытался активничать на правом фланге, 12 раз потерял мяч, ни разу не ударил по воротам и особо не обострял.

Оценки от SofaScore

А кого бы вы назвали лучшим и худшим игроком матча? Пишите в комментариях.