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Хромающий Неймар пришел на матч «Сантоса», примерил футболку и пообещал скоро вернуться в родной клуб: намек на уход из «ПСЖ»?😱

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Ней продолжает восстанавливаться от травмы на родине в Бразилии.

Нападающий «ПСЖ» выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 годы – Неймар является воспитанником клуба, ни за какую другую команду бразилец у себя на родине никогда не играл.

В общей сложности Неймар провел за родной клуб 102 матча, забив в них 54 мяча.

Сейчас Неймар восстанавливается от травмы и готовится к пополнению в семье у себя на родине, что послужило поводом сходить на матч «Сантоса».

На стадионе бразильцу вручили футболку родного клуба.

После матча Ней пришел в раздевалку.

Намек на скорый отъезд из Парижа?

5 комментариев

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vzi
Скорый вряд ли.
Но заканчивать наверняка приедет на родину.
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predMBAPPE
Это намёк на 2027 год когда закончится контракт с ПСЖ)))
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Стальной Вилли
ближайшие несколько лет Сантос его по деньгам не потянет точно)
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Johny111
Да как то рановато да и денег точно у них на его аппетит нет
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