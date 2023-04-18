Хромающий Неймар пришел на матч «Сантоса», примерил футболку и пообещал скоро вернуться в родной клуб: намек на уход из «ПСЖ»?😱
Ней продолжает восстанавливаться от травмы на родине в Бразилии.
Нападающий «ПСЖ» выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 годы – Неймар является воспитанником клуба, ни за какую другую команду бразилец у себя на родине никогда не играл.
В общей сложности Неймар провел за родной клуб 102 матча, забив в них 54 мяча.
Сейчас Неймар восстанавливается от травмы и готовится к пополнению в семье у себя на родине, что послужило поводом сходить на матч «Сантоса».
На стадионе бразильцу вручили футболку родного клуба.
После матча Ней пришел в раздевалку.
Намек на скорый отъезд из Парижа?
Но заканчивать наверняка приедет на родину.