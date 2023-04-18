Ней продолжает восстанавливаться от травмы на родине в Бразилии.

Нападающий «ПСЖ» выступал за «Сантос» с 2009 по 2013 годы – Неймар является воспитанником клуба, ни за какую другую команду бразилец у себя на родине никогда не играл.

В общей сложности Неймар провел за родной клуб 102 матча, забив в них 54 мяча.

Сейчас Неймар восстанавливается от травмы и готовится к пополнению в семье у себя на родине, что послужило поводом сходить на матч «Сантоса».

На стадионе бразильцу вручили футболку родного клуба.

После матча Ней пришел в раздевалку.

Намек на скорый отъезд из Парижа?