💯 Журнал Time опубликовал ежегодный список топ-100 самых влиятельных людей мира. Знаете, сколько здесь футболистов?
Одного выбрал Роджер Федерер.
Один из самых известных мировых журналов «Time» опубликовал список топ-100 самых влиятельных людей мира 2023 года.
Это давняя традиция издания, которая ведет начало с 1999 года.
Самое важное для нас в этом списке - Килиан Мбаппе и Лионель Месси, ставшие единственными футболистами в рейтинге, а соответственно, и самыми влиятельными (по мнению журнала).
Логичный выбор - два финалиста ЧМ, один - лидер уходящего поколения, другой - лидер нового поколения.
Интересно, что характеристику под карточкой Лео написал 20-кратный чемпион «Больших шлемов Роджер Федерер.
«Рекорды Лионеля Месси не нуждаются в представлении. Что мне особенно нравится в 35-летнем Лео, так это его неизменное величие на протяжении долгих лет. Этого очень трудно достичь, но еще сложнее удержать.
Его дриблинг - волшебство, а передачи - произведения искусства. То, как он предугадывает события на поле - почти за гранью понимания.
Спасибо, Лео», – написал швейцарский теннисист.
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