Одного выбрал Роджер Федерер.

Один из самых известных мировых журналов «Time» опубликовал список топ-100 самых влиятельных людей мира 2023 года.

Это давняя традиция издания, которая ведет начало с 1999 года.

Самое важное для нас в этом списке - Килиан Мбаппе и Лионель Месси, ставшие единственными футболистами в рейтинге, а соответственно, и самыми влиятельными (по мнению журнала).

Логичный выбор - два финалиста ЧМ, один - лидер уходящего поколения, другой - лидер нового поколения.

Интересно, что характеристику под карточкой Лео написал 20-кратный чемпион «Больших шлемов Роджер Федерер.

«Рекорды Лионеля Месси не нуждаются в представлении. Что мне особенно нравится в 35-летнем Лео, так это его неизменное величие на протяжении долгих лет. Этого очень трудно достичь, но еще сложнее удержать.

Его дриблинг - волшебство, а передачи - произведения искусства. То, как он предугадывает события на поле - почти за гранью понимания.

Спасибо, Лео», – написал швейцарский теннисист.