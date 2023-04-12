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💯 Журнал Time опубликовал ежегодный список топ-100 самых влиятельных людей мира. Знаете, сколько здесь футболистов?

Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
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Одного выбрал Роджер Федерер.

Один из самых известных мировых журналов «Time» опубликовал список топ-100 самых влиятельных людей мира 2023 года.

Это давняя традиция издания, которая ведет начало с 1999 года.

Самое важное для нас в этом списке - Килиан Мбаппе и Лионель Месси, ставшие единственными футболистами в рейтинге, а соответственно, и самыми влиятельными (по мнению журнала).

Логичный выбор - два финалиста ЧМ, один - лидер уходящего поколения, другой - лидер нового поколения.

Интересно, что характеристику под карточкой Лео написал 20-кратный чемпион «Больших шлемов Роджер Федерер.

«Рекорды Лионеля Месси не нуждаются в представлении. Что мне особенно нравится в 35-летнем Лео, так это его неизменное величие на протяжении долгих лет. Этого очень трудно достичь, но еще сложнее удержать.

Его дриблинг - волшебство, а передачи - произведения искусства. То, как он предугадывает события на поле - почти за гранью понимания. 

Спасибо, Лео», – написал швейцарский теннисист.

2 комментария

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Терминатор///Айлбибекович
Федерер красиво,а самое главное все по делу сказал.
+5
0
+5
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Отец Абду
GOAT тенниса 🤝 GOAT футбола
+3
-4
-1
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