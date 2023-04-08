Вокруг «ПСЖ» чуть не вспыхнула очередная полемика. Все из-за нового описания профиля Экитика в соцсетях
В последние годы игроки «ПСЖ» часто оказываются в центре разнообразных историй. В каждом действии игроков фанаты находят дополнительный подтекст.
Так случилось и с молодым дарованием парижан – Экитиком. Юго поменял описания профиля в соцсетях на таинственную надпись: «Sub 44».
Болельщики подумали, что sub – это сокращение от французского слова substitution, на русский можно перевести как «замена». Вывод прост: таким образом юноша намекнул на недостаток игрового времени.
Поклонники «ПСЖ» уже давно говорят о том, что столичный клуб уделяет слишком мало внимания молодым игрокам команды. Смена описания профиля Юго лишь подлила масло в пожар этой полемики.
Но Экитик быстро потушил огонь. Оказывается, Sub 44 – это название проекта, над которым работает друг игрока, занимающийся музыкой. Юго написал:
«Просто поддержка моего брата, ничего личного»
Кажется, поклонникам футбола нужно проще относиться к активности игроков в соцсетях.
Пользуясь словами классика, напомним, спокойствие, только спокойствие.
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