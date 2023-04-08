В последние годы игроки «ПСЖ» часто оказываются в центре разнообразных историй. В каждом действии игроков фанаты находят дополнительный подтекст.

Так случилось и с молодым дарованием парижан – Экитиком. Юго поменял описания профиля в соцсетях на таинственную надпись: «Sub 44».

Болельщики подумали, что sub – это сокращение от французского слова substitution, на русский можно перевести как «замена». Вывод прост: таким образом юноша намекнул на недостаток игрового времени.

Поклонники «ПСЖ» уже давно говорят о том, что столичный клуб уделяет слишком мало внимания молодым игрокам команды. Смена описания профиля Юго лишь подлила масло в пожар этой полемики.

Но Экитик быстро потушил огонь. Оказывается, Sub 44 – это название проекта, над которым работает друг игрока, занимающийся музыкой. Юго написал:

«Просто поддержка моего брата, ничего личного»

Кажется, поклонникам футбола нужно проще относиться к активности игроков в соцсетях.

Пользуясь словами классика, напомним, спокойствие, только спокойствие.