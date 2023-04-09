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«Я сохраню это в своем сердце»: «ПСЖ» поздравила Маркиньоса с 400-м матчем, игрок растрогался

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Капитан ПСЖ Маркиньос провел 400-й матч за "ПСЖ.

После матча с "Ниццой" команда поздравила его и подарила специальную футболку.

«Я даже не думал об этом, когда приехал сюда, я просто хотел поиграть в мяч, повеселиться.

Это был большой клуб, и играть с кумирами было моей амбицией. Сегодня я оглядываюсь назад, 400 матчей, там много чего произошло, хорошие времена, плохие времена, но они всегда происходили со страстью, с любовью к этому виду спорта, которым мы занимаемся».

Бразилец, пришедший в клуб в 2011 году, наслаждается каждым мгновением, проведенным в Париже, и еще раз признается в любви к своему клубу и своему городу:

«Уважая эту футболку, я думаю, в конце концов, это то, что болельщики, я и моя семья сохранят, когда я перестану играть в футбол. Все эти матчи, которые я сыграл за «Пари Сен-Жермен» сохраню в своем сердце». 

2 комментария

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werowolf-gears
В 2013 году он пришел
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ЕгориЙ
Человек 8 лет играет в ПСЖ, конечно уже легенда для парижан, надо таких игроков уважать.
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