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🤯🤯🤯 Матч с «Ниццей» стал историческим для Месси. Лео обошел Роналду по голам в Европе и набрал 1000 очков в клубном футболе

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Вот это вечер!

Гол в ворота «Ниццы» принес не только победу «ПСЖ», но и стал очередным личным достижением Лионеля Месси. Особенно сильно будут рады фанаты аргентинца.

Дело в том, что Месси забил 702-й гол в Европе, что позволило ему опередить по этому показателю Криштиану Роналду (701).

Португалец провел в европейских клубах 949 матчей, тогда как аргентинец только 841 игру.

Думаете, что это все? Нет.

Голевой пас на Серхио Рамоса стал 1000 результативным действием Месси в клубной карьере.

На счету аргентинца 702 гола + 298 голевых передач.

Матч с «Ниццей» будет сложно забыть.

5 комментариев

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на войне как на войне
🤣🤣🤣
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Константин Глебов
Ответ Mogren
Король футбола!
Ты прав
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Герцог Анжуйский
Бог
+1
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Константин Глебов
Король
+1
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Mogren
Король футбола!
+4
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