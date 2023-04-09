Вот это вечер!

Гол в ворота «Ниццы» принес не только победу «ПСЖ», но и стал очередным личным достижением Лионеля Месси. Особенно сильно будут рады фанаты аргентинца.

Дело в том, что Месси забил 702-й гол в Европе, что позволило ему опередить по этому показателю Криштиану Роналду (701).

Португалец провел в европейских клубах 949 матчей, тогда как аргентинец только 841 игру.

Думаете, что это все? Нет.

Голевой пас на Серхио Рамоса стал 1000 результативным действием Месси в клубной карьере.

На счету аргентинца 702 гола + 298 голевых передач.

Матч с «Ниццей» будет сложно забыть.