🤯🤯🤯 Матч с «Ниццей» стал историческим для Месси. Лео обошел Роналду по голам в Европе и набрал 1000 очков в клубном футболе
Вот это вечер!
Гол в ворота «Ниццы» принес не только победу «ПСЖ», но и стал очередным личным достижением Лионеля Месси. Особенно сильно будут рады фанаты аргентинца.
Дело в том, что Месси забил 702-й гол в Европе, что позволило ему опередить по этому показателю Криштиану Роналду (701).
Португалец провел в европейских клубах 949 матчей, тогда как аргентинец только 841 игру.
Думаете, что это все? Нет.
Голевой пас на Серхио Рамоса стал 1000 результативным действием Месси в клубной карьере.
На счету аргентинца 702 гола + 298 голевых передач.
Матч с «Ниццей» будет сложно забыть.
5 комментариев