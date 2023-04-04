Заир-Эмери в старте? Новости команд и возможный состав «ПСЖ» на матч против «Ниццы»
В 30-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится в гости к «Ницце». Подопечные Гальтье уступили в двух последних встречах чемпионата, столичному клубу необходимо реабилитироваться.
Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «ПСЖ» на предстоящий матч.
Новости команд
«Ницца»
Лотомба, Диоп и Аталь выбыли из строя. Участие в матче Будауи и Вити пока находится под вопросом.
«ПСЖ»
Гальтье уже определился с игроками, которые отправятся на юго-восток Франции.
Неймар, Бернат, Верратти и Кимпембе продолжают восстанавливаться после полученных травм.
Возможный состав «ПСЖ» на матч против «Ниццы»
С каким счетом закончится встреча?
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