В 30-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится в гости к «Ницце». Подопечные Гальтье уступили в двух последних встречах чемпионата, столичному клубу необходимо реабилитироваться.

Давайте посмотрим, как обстоят дела у команд, и взглянем на возможный состав «ПСЖ» на предстоящий матч.

Новости команд

«Ницца»

Лотомба, Диоп и Аталь выбыли из строя. Участие в матче Будауи и Вити пока находится под вопросом.

«ПСЖ»

Гальтье уже определился с игроками, которые отправятся на юго-восток Франции.

Неймар, Бернат, Верратти и Кимпембе продолжают восстанавливаться после полученных травм.

Возможный состав «ПСЖ» на матч против «Ниццы»

С каким счетом закончится встреча?