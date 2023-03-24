Судьба Кристофа Гальтье в «ПСЖ», кажется, уже решена. В медиа появляется все больше слухов о скорой отставке марсельца.

Сообщалось, что парижане хотят вместо Гальтье пригласить в команду Зидана или Моуринью. За последнюю неделю на футбольном рынке появились еще два топовых специалиста – Нагельсманн и Конте.

Журналист Sky Italia Фабио Каресса удивил всех необычным инсайдом. Оказывается, парижане провели встречу с тренером, чье имя даже не мелькало в медиапространстве рядом с названием столичного клуба. Речь идет о Тиаго Мотте.

Каресса уверен, что Конте лучше справится с должностью главного тренера «ПСЖ». Но, по информации журналиста, клуб больше расположен к наставнику «Болоньи»:

«Думаю, что только Конте может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. Антонио способен на это, ему одному это под силу. Но «ПСЖ» больше заинтересован в Тиаго Мотте, с ним уже встречались представители клуба. Все еще может измениться, но экс-полузащитник «ПСЖ» знаком с командой, потому опережает других претендентов на роль главного тренера».

«Болонья» проводит неплохой сезон в Серии А. Команда Мотты расположилась на десятой строчке турнирной таблицы итальянского первенства, набрав 37 очков. В 24-м туре «Болонья» дома одолела миланский «Интер».

Но справится ли Мотта с таким непростым клубом, как «ПСЖ»? Может, Конте больше подходить столичной команде?