ПСЖ
Блог

«ПСЖ» нашел необычную замену Гальтье. Представители клуба уже провели встречу с тренером

Тиаго Мотта Тиаго Мотта
Кристоф Гальтье Кристоф Гальтье
ПСЖ ПСЖ
Антонио Конте Антонио Конте
Луиш Кампуш
Клубы Клубы
Футбол Футбол

Судьба Кристофа Гальтье в «ПСЖ», кажется, уже решена. В медиа появляется все больше слухов о скорой отставке марсельца.

Сообщалось, что парижане хотят вместо Гальтье пригласить в команду Зидана или Моуринью. За последнюю неделю на футбольном рынке появились еще два топовых специалиста – Нагельсманн и Конте.

Журналист Sky Italia Фабио Каресса удивил всех необычным инсайдом. Оказывается, парижане провели встречу с тренером, чье имя даже не мелькало в медиапространстве рядом с названием столичного клуба. Речь идет о Тиаго Мотте.

Così nasce il Bologna di Thiago Motta - la Repubblica

Каресса уверен, что Конте лучше справится с должностью главного тренера «ПСЖ». Но, по информации журналиста, клуб больше расположен к наставнику «Болоньи»:

«Думаю, что только Конте может помочь «ПСЖ» выиграть Лигу чемпионов. Антонио способен на это, ему одному это под силу. Но «ПСЖ» больше заинтересован в Тиаго Мотте, с ним уже встречались представители клуба. Все еще может измениться, но экс-полузащитник «ПСЖ» знаком с командой, потому опережает других претендентов на роль главного тренера».

«Болонья» проводит неплохой сезон в Серии А. Команда Мотты расположилась на десятой строчке турнирной таблицы итальянского первенства, набрав 37 очков. В 24-м туре «Болонья» дома одолела миланский «Интер».

Но справится ли Мотта с таким непростым клубом, как «ПСЖ»? Может, Конте больше подходить столичной команде?

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий