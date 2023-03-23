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«У «ПСЖ» должна быть парижская ДНК». Блез Матюиди дал совет команде Гальтье

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В 2022 году Блез Матюиди завершил карьеру. Чемпион мира в составе сборной Франции дал совет своему бывшему клубу.

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Блез поразмыслил над идентичностью «ПСЖ» и сравнил столичный клуб с мюнхенской «Баварией»:

«У «ПСЖ» должна быть парижская ДНК. У «Баварии» в руководстве работают Салихамиджич и Кан. У них есть игроки, прошедшие обучение в системе клуба, которые стали важными футболистами в основной команде, а затем и лидерами. Это то, чего сегодня не хватает «ПСЖ». У команды должна быть парижская ДНК на поле и за его пределами. Клуб должен на этом сосредоточиться, потому что сейчас эта ДНК малозаметна».

Матюиди играл за «ПСЖ» с 2011 по 2017 год. Блез работал с разными тренерами, играл плечом к плечу с легендарными футболистами парижан. Так что он точно знает, о чем говорит.

Согласны с мнением чемпиона мира? Как считаете, в чем должен проявляться ген «ПСЖ»?

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