 503 Backend fetch failed

Error 503 Backend fetch failed

Backend fetch failed

Guru Meditation:

XID: 52461678

Varnish cache server

ПСЖ
Блог

«Антуан был разочарован». Мбаппе стал капитаном и убедил Гризманна в том, что готов его выслушать

Атлетико Атлетико
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Сборная Франции по футболу Сборная Франции по футболу
Дидье Дешам Дидье Дешам
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Антуан Гризманн Антуан Гризманн
Футбол Футбол

Главный тренер Франции Дидье Дешам назначил капитаном сборной форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Место стало вакантным после того, как карьеры в Les Bleus завершили защитник Рафаэль Варан и вратарь Тибо Куртуа. Такое решение тренера разочаровало Антуана Гризманна, который уже считается в команде ветераном.

«Я говорил с Антуаном. Он был разочарован, и это понятно, − сказал Мбаппе. − Я сказал ему, что у меня была бы такая же реакция. Он, пожалуй, самый важный игрок эпохи Дешама. У него есть опыт. Если ему будет что сказать, то я сяду и послушаю.

Дешам хочет, чтобы я был связующим звеном между старым и новым поколением сборной. В этой команде хватает важных игроков, я не собираюсь решать в одиночку. Позволю каждому высказаться. Мы всегда работали вместе и добились многого. Было бы ошибкой изменить это.

Когда тренер просит тебя стать капитаном, то ты, естественно, соглашаешься. Все люди разные, я не думаю, что тренер сделал капитаном, так как думал, что я буду таким, как Уго Льорис. Я знаю, что мои слова произведут шум, люди будут видеть меня немного чаще, но я хочу оставить место для других. Я не буду монополизировать медиапространство».

Болельщики сборной Франции приветственно встретили такие слова своего нового капитана:

💭 Так что теперь Гризманна повышают до должности помощника капитана Франции.

💭 На самом деле это довольно зрело со стороны Мбаппе. Слова не мальчика, но мужа.

💭 Каждый раз, когда Мбаппе говорит такие вещи, мы все ведем себя так: «Ого, это очень по-взрослому с его стороны». Ну вот такой он человек. Вы должны отделить его образ в СМИ от того, какой он на самом деле. Очень уравновешенный парень, большой любитель футбола и просто отличный капитан.

💭 Пожалуй единственный человек, который в финале против Аргентины рвал жилы, чтобы оставить команду в игре. Заслужил!

А как вы думаете, заслужил ли Мбаппе быть капитаном Франции? Пишите в комментариях.

4 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Абобус Младший
капец время летит....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
serber23
Куртуа завершил карьеру в сборной Франции, чтобы сосредоточиться на игре за бельгию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Семён Старовский
Куртуа из другой сборной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ильдар Мустафин
Куртуа?Он принял французское гражданство?😀
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий