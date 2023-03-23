Главный тренер Франции Дидье Дешам назначил капитаном сборной форварда «ПСЖ» Килиана Мбаппе. Место стало вакантным после того, как карьеры в Les Bleus завершили защитник Рафаэль Варан и вратарь Тибо Куртуа. Такое решение тренера разочаровало Антуана Гризманна, который уже считается в команде ветераном.

«Я говорил с Антуаном. Он был разочарован, и это понятно, − сказал Мбаппе. − Я сказал ему, что у меня была бы такая же реакция. Он, пожалуй, самый важный игрок эпохи Дешама. У него есть опыт. Если ему будет что сказать, то я сяду и послушаю.

Дешам хочет, чтобы я был связующим звеном между старым и новым поколением сборной. В этой команде хватает важных игроков, я не собираюсь решать в одиночку. Позволю каждому высказаться. Мы всегда работали вместе и добились многого. Было бы ошибкой изменить это.

Когда тренер просит тебя стать капитаном, то ты, естественно, соглашаешься. Все люди разные, я не думаю, что тренер сделал капитаном, так как думал, что я буду таким, как Уго Льорис. Я знаю, что мои слова произведут шум, люди будут видеть меня немного чаще, но я хочу оставить место для других. Я не буду монополизировать медиапространство».

Болельщики сборной Франции приветственно встретили такие слова своего нового капитана:

💭 Так что теперь Гризманна повышают до должности помощника капитана Франции.

💭 На самом деле это довольно зрело со стороны Мбаппе. Слова не мальчика, но мужа.

💭 Каждый раз, когда Мбаппе говорит такие вещи, мы все ведем себя так: «Ого, это очень по-взрослому с его стороны». Ну вот такой он человек. Вы должны отделить его образ в СМИ от того, какой он на самом деле. Очень уравновешенный парень, большой любитель футбола и просто отличный капитан.

💭 Пожалуй единственный человек, который в финале против Аргентины рвал жилы, чтобы оставить команду в игре. Заслужил!

А как вы думаете, заслужил ли Мбаппе быть капитаном Франции? Пишите в комментариях.