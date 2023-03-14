📆 «Месси ждет. Он получил предложение, но хочет знать планы «ПСЖ» на будущее». Инсайд Фабрицио Романо
Вы предлагаете мне деньги, но зачем они мне нужны?
Фабрицио Романо дал свежий инсайд, касательно положения Месси в «ПСЖ».
Итальянский журналист пишет, что Лионель уже получил предложение от парижского клуба о продлении контракта - Лео не просил зарплату на уровне других игроков.
Месси хочет понять, каким будет проект «ПСЖ», прежде чем принимать решение, после устной договоренности в декабре.
Судя по всему, Лео по-прежнему беспокоится об атмосфере внутри команды, а также о планах на летнее трансферное окно, где клубу предстоит проделать серьезную работу.
Останется или уйдет?
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