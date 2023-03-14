Вы предлагаете мне деньги, но зачем они мне нужны?

Фабрицио Романо дал свежий инсайд, касательно положения Месси в «ПСЖ».

Итальянский журналист пишет, что Лионель уже получил предложение от парижского клуба о продлении контракта - Лео не просил зарплату на уровне других игроков.

Месси хочет понять, каким будет проект «ПСЖ», прежде чем принимать решение, после устной договоренности в декабре.

Судя по всему, Лео по-прежнему беспокоится об атмосфере внутри команды, а также о планах на летнее трансферное окно, где клубу предстоит проделать серьезную работу.

Останется или уйдет?