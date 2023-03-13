Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции после поражения в финале катарского чемпионата мира. Теперь общественность гадает, кто станет новым капитаном «синих».

Дидье Дешам уже определился с футболистами, которые примут участие в первых матчах квалификации Евро.

Тренер провел пресс-конференцию, на которой у него спросили о том, может ли капитанская повязка достаться Мбаппе. Дидье признался, что пока сам не определился с выбором:

«У меня есть несколько кандидатов на эту роль, Мбаппе – один из них. Сперва я должен обсудить это с ними, а затем приму решение. Кандидаты должны подходить под определенные критерии. Необходимо ответственно относиться к должности капитана и не забывать о других, более важных обязанностях. В любом случае я хочу провести внутреннее обсуждение этого вопроса, прежде чем приму решение».

Французские медиа сообщают, что, помимо Мбаппе, на роль капитана также претендуют Варан и Гризманн.

Дешаму нужно немного поторапливаться. Свой первый матч сборная Франции проведет уже скоро – 24 марта «синие» сыграют со сборной Голландии.

Станет ли Килиан капитаном? Может, кто-то другой больше подходит на эту роль? Делитесь мнением в комментах!