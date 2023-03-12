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«Месси и Неймар в «Барсе» не каждый год брали этот трофей»: Платини не считает неоднократные вылеты «ПСЖ» из ЛЧ серьезной проблемой

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Платини пришел в гости на радио RMC Sport. Ведущий попросил Мишеля прокомментировать неоднократные вылеты «ПСЖ» на ранних стадиях Лиги чемпионов.

Легенда французского футбола не считает проблемой плохие результаты парижан в еврокубках:

«Считаю «ПСЖ» прекрасной командой. Конечно, они хотят выиграть Лигу чемпионов. Этого хотят все клубы. Мы были в восторге от трансферов «ПСЖ», переходы Неймара и Месси, новый контракт Мбаппе. Здорово видеть это команду в Лиге 1. Но потом им приходится играть в Лиге чемпионов против европейских гигантов. Ты играешь против «Реала», европейского гранда, и твои дела идут плохо. Затем ты играешь против «Баварии», еще одного европейского гранда, и твои дела вновь идут плохо. Но так бывает, это ведь футбол! Даже «Барселона», за которую играли Месси и Неймар, не каждый год брала Лигу чемпионов. Победить в Европе не так уж просто».

Платини отметил, что считает Лигу 1 сильным чемпионатом. Легендарный футболист рад, что в Пятой республике выступают игроки мирового уровня. Мишель убежден в том, что «ПСЖ» нельзя зацикливаться на победе в главном клубном турнире Европы.

Согласные с мнением Платини?

2 комментария

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MO2008
Они его брали один раз... Честно победили всех топовые, чисто повезло... что Мадрид проиграл Юве ну до ладно
+1
0
+1
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Роман
Месси и Неймар брали ЛЧ во время коррумпированной Барсы.
Нет коррупции и судей, то сразу ЛЕ.
+2
-1
+1
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