По информации издания Le Parisien, в следующем сезоне «ПСЖ» планирует строить команду вокруг пяти игроков.

Руководство доверит Килиану Мбаппе, Марко Верратти, Нуну Мендешу, Маркиньосу и Джиджи Доннарумме перестройку команды.

Но поклонникам столичного клуба выбор лидеров не понравился. Фанаты уверены, что Верратти и Маркиньос больше не способны вести за собой команду.

Своим мнением болельщики делятся в соцсетях:

💭 «Опять Верратти и Маркиньос? Нам нужен сильный и быстрый защитник, чтобы у команды была достойная линия обороны в важных матчах. «ПСЖ» необходим игрок типа Тчуамени или Каземиро, который хорош в техническом плане и здорово читает игру».

💭 «Каждый сезон одно и то же. После вылета из большого турнира мы ищем козлов отпущения и параллельно защищаем кого-то. Как давно Верратти и Маркиньос находятся в Париже? Если и есть игроки, которых нужно продать, то это они. В «ПСЖ» слишком переоценивают некоторых игроков».

💭 «Я очень люблю Марко, но, извините, его способности вызывают много сомнений. Он слаб ментально и физически. Маркиньос тоже уже не внушает доверия. В феврале и марте каждый сезон наших игроков штормит».

💭 «О-ля-ля! Все еще кажется, что мы вылетели из ЛЧ из-за конкретных игроков. На Верратти можно ставить крест. Маркиньос относится к тем игрокам, которых я очень ценю. Но он уже не тот, кем был сразу после чемпионата мира».

💭 «Я очень благодарен Маркиньосу и Верратти за их вклад в успехи клуба, я этого не забуду. Но, давайте скажем прямо, они очень сдали и уже не могут играть так, как делали это раньше. До лидеров «ПСЖ» они уже не дотягивают».

💭 «Если это правда, то никакой надежды на успехи быть не может. При всем уважении к Верратти и Маркиньосу, скажите, как можно строить команду вокруг двух немолодых игроков? Мы вообще собираемся смотреть в будущее?»

Согласны с болельщиками? Вокруг каких игроков парижанам стоит строить команду?