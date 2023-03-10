ПСЖ
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Мбаппе не общается с четырьмя одноклубниками – Месси и Неймар в их числе

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Издание El Nacional сообщает, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе не разговаривает с четырьмя одноклубниками: в немилость попали Лионель Месси, Неймар, Марко Верратти и Преснель Кимпембе.

Если с Кимпембе Мбаппе в принципе никогда не был близок, то вот по поводу Верратти в издании предполагают, что все дело в зависти со стороны итальянца.

Верратти был любимчиком владельцев клуба до того, как Мбаппе пополнил его ряды в 2017 году. Потеря статуса не пришлась по вкусу Марко. Что касается Неймара и Месси, они, якобы, тоже недовольны тем, что остаются на вторых ролях несмотря на все заслуги, тогда как Мбаппе является главной звездой команды.

3 комментария

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Пакаев
Мбаппе отличный игрок, но ведет он себя как 14 летняя девушка которой не подарили букет на 8 марта для красивых сторис . Вечно обиженный на кого🤦🏻‍♂️
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Joe Umarov
Вот и вам причины неудач ПСЖ
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Real_v_dushe
Мбаппе - лучший игрок ПСЖ, алчный арг и покерист подписывались для пиара, хотя изначально Париж думал, что покерист будет главной звездой. Поэтому либо алчные латиносы подстраиваются, либо пусть идут искать новый клуб для своих хотелок.
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