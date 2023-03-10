Издание El Nacional сообщает, что звезда «ПСЖ» Килиан Мбаппе не разговаривает с четырьмя одноклубниками: в немилость попали Лионель Месси, Неймар, Марко Верратти и Преснель Кимпембе.

Если с Кимпембе Мбаппе в принципе никогда не был близок, то вот по поводу Верратти в издании предполагают, что все дело в зависти со стороны итальянца.

Верратти был любимчиком владельцев клуба до того, как Мбаппе пополнил его ряды в 2017 году. Потеря статуса не пришлась по вкусу Марко. Что касается Неймара и Месси, они, якобы, тоже недовольны тем, что остаются на вторых ролях несмотря на все заслуги, тогда как Мбаппе является главной звездой команды.