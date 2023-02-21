Кристоф Гальтье в четверг пропустил тренировку команды. «ПСЖ» в соцсетях сообщил, что тренер заболел и получил выходной.

В последних матчах столичный клуб выступает неважно, в игре против «Лилля» парижане с трудом вырвали победу в добавленное время. Впереди у команды тяжелый выезд в Марсель. 8 февраля «Олимпик» выбил парижан из Кубка Франции, одержав над «ПСЖ» победу со счетом 2:1.

Поклонников столичной команды отсутствие Гальтье на тренировке не расстроило:

💭 «Ну, у него будет отличная отмазка, если в воскресенье мы проиграем «Марселю», а я не удивлюсь, если так все и будет».

💭 «Плевать! Очевидно, что от этого тренера нет никакого толка».

💭 «Если Кампуш присутствовал, значит, тренер на тренировке был. У нас ведь в команде все решает именно Кампуш, кто-то думает иначе?»

💭 «Это не имеет значения, у нас ведь есть Кампуш!».

💭 «Лол, надеюсь, Кампуш составил план на тренировку. Эта команда все больше напоминает цирк».

💭 «Не удивлюсь, если Гальтье будет снова праздновать голы «Олимпика». Я сто раз говорил. что человек из Марселя не может тренировать команду из Парижа».

Не кажется ли вам, что болельщики слишком строги к тренеру?