ПСЖ
Блог

📸 Маркиньос и Муикеле возвращаются: «ПСЖ» готовится к матчу с «Марселем»

Маркиньос Маркиньос
Норди Мукиеле Норди Мукиеле
ПСЖ ПСЖ
Клубы Клубы
Лионель Месси Лионель Месси
Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Серхио Рамос Серхио Рамос
Футбол Футбол

В 25-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится на выездной матч против «Марселя».

Для поклонников команды Гальтье есть хорошая новость – Мукиеле и Маркиньос вернулись к командным тренировкам.

Кажется, игроки были в приятном расположении духа.

Месси вернулся из своего мини-путешествия по Барселоне и работал вместе с командой.

К сожалению, Неймар, Нуну Мендеш и Ренату Саншеш все еще травмированы и продолжают восстанавливаться.

Матч против «Марселя» назначен на воскресенье.

Комментарии

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий