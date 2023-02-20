📸 Маркиньос и Муикеле возвращаются: «ПСЖ» готовится к матчу с «Марселем»
В 25-м туре Лиги 1 «ПСЖ» отправится на выездной матч против «Марселя».
Для поклонников команды Гальтье есть хорошая новость – Мукиеле и Маркиньос вернулись к командным тренировкам.
Кажется, игроки были в приятном расположении духа.
Месси вернулся из своего мини-путешествия по Барселоне и работал вместе с командой.
К сожалению, Неймар, Нуну Мендеш и Ренату Саншеш все еще травмированы и продолжают восстанавливаться.
Матч против «Марселя» назначен на воскресенье.
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