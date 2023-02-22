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Людовик Жюли, бывший партнер Месси по «Барселоне» и помощник тренера в «Лионе», уверен, что для продления контракта с «ПСЖ» Лео придется пойти на большую жертву

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Либо парижане, либо Аргентина.

Людовик Жюли, который играл с юным Лионелем Месси в «Барселоне», считает, что, если аргентинец хочет продлить контракт с «ПСЖ», то ему стоит завершить карьеру в сборной.

Буквально недавно Месси завоевал главный международный трофей, приведя Аргентину к титулу чемпиона мира в Катаре. Были слухи, что на этом этапе Лео может покинуть национальную команду, но сам игрок отверг эти домыслы, сообщив, что пока продолжит выступать на международном уровне. А Лионель Скалони заявил, что он рассчитывает, что звездный нападающий сыграет и на ЧМ-2026. 

 

Летом у 35-летнего аргентинского форварда истекает контракт с парижским клубом, и, как сообщается, между Месси и «ПСЖ» ведутся переговоры о новом соглашении.

Бывшая звезда «ПСЖ» и «Барселоны», а ныне ассистент тренера в «Лионе» Жюли заявил, что желание Месси продолжать международную карьеру может оказаться «проблемой»:

«Необходимо понимать, что Лео больше не сможет играть в каждом матче», — сказал он французской газете Le Parisien.

«Например, иногда необходимо отдохнуть перед матчами Лиги чемпионов. Я вижу этот график так: три матча и один на отдых. Лео говорит, что все еще хочет играть за Аргентину, и это может быть проблемой. После определенного возраста вы гораздо хуже восстанавливаетесь после усталости от длительных перелетов. Должен ли он отказаться от вызова в сборную, чтобы продолжать на клубном уровне? Я не знаю, но это придется обсудить».

Зная любовь Месси к аргентинской сборной, такое заявление звучит... Удивительно.

Сложно поверить в то, что «ПСЖ» может поставить Лео перед таким выбором.

1 комментарий

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1Umar Abdurahmanov
Больше всего он жертвует завершением карьеры в Барселоне. Если не сейчас, то потом уже будет поздно. Нужно завершить историю красиво. Она может оказаться самой красивой историей футбола
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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