Достойный поступок. Гальтье защищает новичков своей команды от нападок в прессе

Кристоф Гальтье провел пресс-конференцию. Тренер встал на защиту новичков «ПСЖ», подвергшихся резкой критике в прессе:

«Есть Фабиан Руис и Карлос Солер, которые прибыли в клуб последними. Они ведь отстали во всех областях: подготовка, адаптация, обеспечение жильем. Им требуется некоторое время, чтобы вернуться на свой уровень. Мы говорим об игроках, которые выступают за свои сборные. Напротив, Витинья, который сейчас испытывает трудности, первые три месяца был у всех на устах. Нужно учитывать, что сейчас у нас есть сложности, это непростой период для команды. С другой стороны, в материале, опубликованном газетой L'Équipe, нет ни слова о Норди Мукиеле. Почему о нем не говорят? Потому что он парижанин, он прекрасно знаком с чемпионатом Франции. У него нет никаких проблем с адаптацией, потому что он находится дома. Так что мы не должны сваливать все трудности команды на новичков».

Действительно, ни один из игроков, которых «ПСЖ» подписал летом, пока не сумели показать свой уровень. Их критикуют не только СМИ, но и болельщики столичной команды.

Что касается Норди Мукиеле, то, к сожалению, француз был травмирован с середины января. В матче против «Ренна» Норди получил травму подколенного сухожилия и уже пропустил восемь матчей «ПСЖ».

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