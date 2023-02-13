В Париже побили очередной рекорд Лиги чемпионов: в старте вышел самый молодой игрок в истории плей-офф турнира

Ему нет еще 17 лет.

Во вторник вечером молодой игрок «ПСЖ» Уоррен Заир-Эмери вошел в историю турнира. В возрасте 16 лет и 343 дней француз станет самым молодым игроком, когда-либо выходившим в плей-офф Лиги чемпионов.

Заир-Эмери, которого после нескольких невероятных выступлений на тренировках товарищ по команде Витинья назвал «инопланетянином» , стал самым молодым игроком старта в истории клуба в прошлом месяце, когда с первых минут вышел на поля победного матча над «Шатору» (3:1) в Кубке Франции.

А теперь сын Франка Эмери, бывшего полузащитника французского клуба «Ред Старт», станет первым игроком 2006 года рождения, который стартует в Лиге чемпионов — статистика, которая наверняка заставит вас почувствовать себя очень, очень старым.

В день, когда родился Заир-Эмери, Серхио Рамос играл за «Мадрид» против «Арсенала» в 1/8 финала ЛЧ. Сегодня они вместе вышли в старте.