После матча с «Монако» Маркиньос уговаривал игроков сразу уйти в раздевалку. Момент попал в объективы камер

«ПСЖ» проиграл уже в двух матчах подряд. Футболисты «Монако» забили парижанам три гола, после встречи подопечные Гальтье поспешили уйти в раздевалку.

Журналисты, присутствующие на матче, отметили особую роль Маркиньоса, чьи капитанские полномочия в последнее время фанаты ставят под сомнения. У «ПСЖ» и без плохой игры ужасные отношения с ультрас. Неудачи команды на поле лишь подливают масло в огонь.

После встречи с «Монако» Маркиньос просил одноклубников уйти в раздевалку и не подходить к выездному сектору болельщиков. Этот момент попал в объективы камер.

16-летний Заир-Эмери ослушался капитана и первым отправился к болельщикам.

Позже к нему присоединились другие молодые игроки, а Преснель Кимпембе даже обратился к ультрас.

Перед матчем с «Баварией» обстановка внутри столичной команды напряженная. На днях издание L’Équipe сообщило о разногласиях между спортдиром «ПСЖ» и игрокам. Кампуш серьезно повздорил с Маркиньосом и Неймаром.

Но есть и хорошие новости. На тренировке перед игрой в ЛЧ присутствовали и Мбаппе, и Месси, которые, по словам Гальтье, рисковали пропустить встречу с «Баварией».

Как оцениваете поведение Маркиньоса?