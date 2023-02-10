Кампуш серьезно повздорил с двумя игроками «ПСЖ» после проигрыша «Монако». Ситуация накалилась еще в перерыве

В 23-м туре Лиги 1 «ПСЖ» на выезде уступил «Монако» со счетом 3:1. Все мячи были забиты в первой половине встречи.

Издание L'Equipe сообщило, что после матча между Луишем Кампушем и бразильцами Неймаром и Маркиньосом произошел жаркий обмен мнениями.

По данным газеты, спортивный директор был расстроен тем, что команда не проявила на поле спортивную агрессию и не показала характер. Бразильцы были уверены, что проблема парижан в другом. Участники конфликта обменялись колкостями на португальском языке. Других подробностей стычки издание не раскрыло.

Однако известно, что уже в перерыве Кампуш кричал в раздевалке.

Возможно, эта ссора повлияла на игру команды во втором тайме. После перерыва футболисты «ПСЖ» не смогли забить, а если бы не сейвы Доннаруммы, счет мог стать разгромным. Во второй половине встречи парижане не нанесли ни одного удара в створ, по воротам соперника подопечные Гальтье пробили лишь раз. При этом «ПСЖ» владел мячом 60% времени.

Атмосфера в команде накалилась в самый неподходящий момент. Через 72 часа парижанам предстоит на выезде сразиться с «Баварией».