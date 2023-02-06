«Это вопрос времени»: Фабрицио Романо пролил свет на будущее Маркиньоса в «ПСЖ»

Фабрицио Романо сообщил, что «ПСЖ» намерен в скором времени продлить контракт Маркиньоса.

Об этом главный футбольный инсайдер написал в Твиттере:

«Пари Сен-Жермен» близок к продлению контракта с Маркиньосом, но на данный момент новое соглашение еще не подписано. Это лишь вопрос времени. Маркиньос хочет остаться в «ПСЖ», а клуб видит игрока частью настоящего и будущего клуба».

По информации авторитетного издания L’Équipe, бразилец подпишет контракт либо до 2027 года, либо до 2026-го с опцией продления еще на один год.

Маркиньос выступает за «ПСЖ» уже десять лет и всерьез претендует на звание легенды клуба.

Как вы смотрите на продление контракта с бразильцем?