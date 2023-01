Красная Верратти – в топ-3 самых быстрых удалений «ПСЖ» после замен. На первом месте – Дэвид Бекхэм

На 59-й минуте матча с «Реймсом» полузащитник парижан Марко Верратти получил прямую красную карточку за подкат прямой ногой.

Верратти вышел на поле после перерыва, заменив Витинью. Он провел на поле 13 минут и 15 секунд.

Он вошел в топ-3 по самым быстрым удалениям после замены у «ПСЖ» с сезона 06/07!

Быстрее Верратти после замены удалялись только Левен Курзава (12 минут 46 секунд) и Дэвид Бекхэм (9 минут и 21 секунда).

3 – Three fastest Paris’ substitutes to be sent off in a Ligue 1 game since Opta collect these data (2006-07) : 🥇David Beckham after 9 minutes and 21 seconds 🥈Layvin Kurzawa after 12 minutes and 46 seconds 🆕Marco Verratti after 13 minutes and 15 seconds Off. #PSGSDR pic.twitter.com/fEUQMzX1Vl