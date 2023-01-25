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«Спасибо, мы уже купили у «Зенита» одного игрока». Реакция французских фанатов на интерес «ПСЖ» к Малкому

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Леандро Паредес Леандро Паредес
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«ПСЖ» размышляет над подписанием Малкома. Главный тренер петербургского «Зенита» и экс-игрок парижан Сергей Семак подтвердил интерес к бразильцу со стороны команды Гальтье. 

А вот поклонники «ПСЖ» не понимают, что Малком может предложить их любимой команде. 

В соцсетях фанаты делятся своими опасениями относительно такого трансфера:

💭 «Вместо Шерки вы решили подписать Малкома? Серьезно? Помилуйте! У нас столько молодых игроков, а вы хотите потратить кучу денег на Малкома, который наверняка попросит гигантскую зарплату. Что мы хотим сказать молодежи этим трансфером? Бред».

💭 «Время идет, а у нас ничего не меняется. Откровенно говоря, руководство «ПСЖ» просто не учится на своих ошибках. Малком уже много лет играет в «Зените», получает там кучу денег. Если бы он был так хорош, им бы уже интересовались многие топовые клубы. Но ведь этого нет. А мы снова собираемся подписать дорогого игрока, который в итоге никак не поможет команде».

💭 «Мы должны подписывать лишь качественных и проверенных игроков. Такие игроки, как Малком, редко оказываются полезными. Если вам нужны футболисты замены, возьмите молодежь! Они уж точно не хуже всяких Дракслеров и Солеров».

💭 «Спасибо, мы уже купили у «Зенита» одного игрока. К счастью, сейчас Паредес развлекается в Турине и не мешает «ПСЖ» нормально играть».

💭 «Я уверен, что наша молодежь лучше, чем Малком или Шерки. Зачем тратить кучу денег на игрока из чемпионата России? Если бы Малком был футболистом уровня «ПСЖ», мы бы чаще слышали о нем в сводках трансферных новостей. Посредственный игрок, покупка которого нам дорого обойдется. Во всех смыслах».

💭 «Игрок, который не добился заметного успеха ни в одном топовом клубе. А мы еще критиковали Леандро. Черт возьми, мы «ПСЖ»! Выбирайте соответствующих игроков!»

Конечно, когда речь заходит о «Зените», болельщики «ПСЖ» в первую очередь вспоминают Паредеса, который так и не смог стать ключевым игроком парижан. 

Как считаете, чем закончится трансферная сага Малкома? Бразилец присоединится к «ПСЖ» или все же останется в Санкт-Петербурге?

29 комментариев

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Дмитрий9779
Ответ Shamarin
Фото, где позируют не показатель. На них все лыбятся. Посмотри на него после игр. Видосы есть на Ютуб канале Зенита.
После игр?Обычно все выхолощенные после матчей,это не показатель. На Ютуб каналах?Такие подборки специально можно сделать абсолютно для любого,а если хочется качнуть вагон,так и подавно А есть такие же фото раньше полугода?
Конечно когда тебя лупят весь матч по ногам,а карточки когда судьи игнорят нарушения получает он,веселого мало.И потом,агент не раз говорил как он относится к клубу...
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Shamarin
Ответ Дмитрий9779
Хм: https://fc-zenit.ru/upload/gallery/photo/18740/902140_s600.jpg Это сегодняшее фото. Он полгода назад переподписал контракт на улучшенных условиях,чего ему грустить?Была травма правда,там не до смеха было.
Фото, где позируют не показатель. На них все лыбятся. Посмотри на него после игр. Видосы есть на Ютуб канале Зенита.
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Любовь Мелехова
Ответ anastasia Krugova
бро)) я вообще не фанат соккера )) настоящий футбол..это американский футбол)) где люди играют даже когда у них сердце остановилось, а не этот ваш спорт где взрослые мужчины плачут от боли изза того что кто то прикоснулся к их прическе...нравиться такое , без проблем ,смотри ,дело твое )) есть просто факты ) трансфертная стоимость стоимость игрока упала почти на 50 %)это согласно источнику на который ссылается фанат фк голубая помойка)) лично для меня все клубы --полная помойка ))) соккер не мой спорт
Тогда что здесь забыла? На этом канале футбол обсуждают, а не соккер.
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Дмитрий9779
Ответ Shamarin
Проехали. Ты кстати не заметил перманентно недовольное лицо Клауда последние полгода?
Хм:
https://fc-zenit.ru/upload/gallery/photo/18740/902140_s600.jpg
Это сегодняшее фото.
Он полгода назад переподписал контракт на улучшенных условиях,чего ему грустить?Была травма правда,там не до смеха было.
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
От того, что Малком выступил посредником болельщикам и руководству ПСЖ ни жарко, ни холодно. Не, я понимаю тебя как болельщика Зенита, но речь была о его стоимости. И если тебя не смущает его стоимость одно дело. А вот болельщиков ПСЖ смущает, руководству тоже предъявят если он не заиграет и придется куда-то пристраивать, как Паредеса. Именно его цена главная проблема в продаже, если бы вы купили за 10-15, то продать можно было бы спокойно за 20-30. Это вот как продажи Промеса и Влашича плюс-минус. Ты еще свой комментарий отредактировал. Тиль, Крал и Филипп провалы. Но и у вас я могу кучу вспомнить, и что? Даже вот взять Юри Альберто за 25 - намучился клуб прилично. А еще в Гарая за 6 миллионов как-то не вериться, но да ладно. Еще был аргентинский закуп оптом, который был намного хуже бразильского. Хлусевич, кстати, игрок другой позиции с Тилем и Кралом, и сравнивать как-то странно. Гус в общем-то и не поиграл толком, надеюсь хоть какие-то деньги удастся отбить, игроком в общем-то неплохой.
Конечно я от лица болельщика Зенита говорю,мне мало дела до болельщиков ПСЖ.и да не смущает его стоимость.Зенит заработал эти деньги в ЛЧ.
Тиль хороший игрок, но почему он использовался на другой позиции вопрос к тренеру.
По деньгам проблем не вижу,не мы же с вами покупанм-продаем,есть специально обученные люди,которые хотят для своих болельщиков хорошего футбола.
Хлусевича привел в пример как надо отдаваться в игре,опорник вам хороший нужен конечно.
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Shamarin
Ответ Дмитрий9779
Почему кого-то должны интересовать деньги в чужом кармане?По Аршавину: Он занимал должность директора департамента развития молодежного футбола,сейчас зам гендира по спортивному развитию, и хочет показать свою работу.Меня,да и большинство болельщиков устраивает игра Зенита.Есть негативный пример-Спариак,который после чемпионского сезона раздавал неустойки по контрактам и в итоге разогнал чемпионский состав,чем это закончилось надеюсь не надо напоминать.
Проехали. Ты кстати не заметил перманентно недовольное лицо Клауда последние полгода?
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Дмитрий9779
Ответ Shamarin
Ты не думаешь, что Аршавину виднее? Учитывая что он единственный футбольный человек из топов Зенита)
Почему кого-то должны интересовать деньги в чужом кармане?По Аршавину:
Он занимал должность директора департамента развития молодежного футбола,сейчас зам гендира по спортивному развитию, и хочет показать свою работу.Меня,да и большинство болельщиков устраивает игра Зенита.Есть негативный пример-Спариак,который после чемпионского сезона раздавал неустойки по контрактам и в итоге разогнал чемпионский состав,чем это закончилось надеюсь не надо напоминать.
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Shamarin
Ответ Игорь Голов
Паредес во всех последних командах, начиная с Зенита, был дерьмом. Это была либо явная селекционная ошибка, либо чей то финансовый интерес.
Болелы сборной Аргентины полностью тебя поддерживают! Хорошие игроки в финалах ЧМ не играют и тем более их не выигрывают.. гыыыы
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Я написал "один из лучших"потому что считаю,что Промес,Малком,Барриос,Вендел сейчас лучшие в РПЛ,в какое-то время один,потом другой....Будем объективны,если бы не травмы он набрал бы гораздо раньше. Да,с Паредесом Зенит выиграл конечно.Гарая брали за 6(Зенит) продали за 24,это правда. Возможно вы и правы про дороговизну футболистов,но Малком выступил посредником в нескольких покупках Зенита,а это не мало+Мантуану помогал адаптироваться(вью Мантуана),на поле хорош,а что ещё нужно болельщику?Деньги,потраченные на игроков для болельщиков не главное,главное чтобы эти игроки показывали на поле хороший футбол
От того, что Малком выступил посредником болельщикам и руководству ПСЖ ни жарко, ни холодно. Не, я понимаю тебя как болельщика Зенита, но речь была о его стоимости. И если тебя не смущает его стоимость одно дело. А вот болельщиков ПСЖ смущает, руководству тоже предъявят если он не заиграет и придется куда-то пристраивать, как Паредеса. Именно его цена главная проблема в продаже, если бы вы купили за 10-15, то продать можно было бы спокойно за 20-30. Это вот как продажи Промеса и Влашича плюс-минус.

Ты еще свой комментарий отредактировал. Тиль, Крал и Филипп провалы. Но и у вас я могу кучу вспомнить, и что? Даже вот взять Юри Альберто за 25 - намучился клуб прилично. А еще в Гарая за 6 миллионов как-то не вериться, но да ладно. Еще был аргентинский закуп оптом, который был намного хуже бразильского. Хлусевич, кстати, игрок другой позиции с Тилем и Кралом, и сравнивать как-то странно. Гус в общем-то и не поиграл толком, надеюсь хоть какие-то деньги удастся отбить, игроком в общем-то неплохой.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Голов
Паредес во всех последних командах, начиная с Зенита, был дерьмом. Это была либо явная селекционная ошибка, либо чей то финансовый интерес.
+1
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Shamarin
Ответ Дмитрий9779
Почему Краснодар,Спартак...подписывают в это ТО легионеров,а для Зенита это излишество?
Ты не думаешь, что Аршавину виднее? Учитывая что он единственный футбольный человек из топов Зенита)
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
На самом деле просто смешно читать фразу про одного из лучших игроков в РПЛ, когда за парня заплатили 40 миллионов. Он должен быть лучшим. Но даже болельщик Зенита пишет "один из лучших". Если говорить о стоимости и переходе в ПСЖ(или другой клуб), то 40 миллионов большая цена, и брать за такую игрока из РПЛ - большой риск. Паредес как раз таки не заиграл и ушел. Зачем вот брать Паредеса за такие деньги, если можно было взять другого игрока? Теперь не знают куда Леандро деть, трансфер можно считать провальным. И после провала Паредеса понятно почему болельщики ПСЖ не верят в успех Малкома во Франции. Если бы у Малкома(просто допустим) заканчивался контракт и он переходил свободным агентом или за миллионов 10(допустим год контракта оставался), то сделку можно было считать отличной. А за 40-50 миллионов уже как-то побаиваешься. Ну и суммы 20-30 тоже адекватные. Ценник давит, по этому им никто и не интересуется. Так-же из самых дорогих продаж в общем-то никто не заиграл, кроме Виллиана, и может Головина. Халка и Витцеля не считаем, т.к. ушли в Китай. Сейчас китайцы так не тратятся. Провалы - Влашич, Промес, Паредес, Жо, Жирков, Муса. Ну может еще Гарай нормальный трансфер, но 24 миллиона многовато как-то. И особо не окупилось.
Я написал "один из лучших"потому что считаю,что Промес,Малком,Барриос,Вендел сейчас лучшие в РПЛ,в какое-то время один,потом другой....Будем объективны,если бы не травмы он набрал бы гораздо раньше.
Да,с Паредесом Зенит выиграл конечно.Гарая брали за 6(Зенит) продали за 24,это правда.
Возможно вы и правы про дороговизну футболистов,но Малком выступил посредником в нескольких покупках Зенита,а это не мало+Мантуану помогал адаптироваться(вью Мантуана),на поле хорош,а что ещё нужно болельщику?Деньги,потраченные на игроков для болельщиков не главное,главное чтобы эти игроки показывали на поле хороший футбол
0
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-1
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anastasia Krugova
Ответ Ilya Trizna
Ой да оставь ты свои дешёвые замашки. Я конечно понимаю что за вашего будущего зека и псевдотопового мозясю никто и приблизительно подобной суммы не даст, но не стоит вот так вот плеваться в сторону чемпиона страны)) Кстати не только питерский клуб на нефтедоллары живёт, а ещё и некоторое детище заремы именуемое спартаком
бро)) я вообще не фанат соккера )) настоящий футбол..это американский футбол)) где люди играют даже когда у них сердце остановилось, а не этот ваш спорт где взрослые мужчины плачут от боли изза того что кто то прикоснулся к их прическе...нравиться такое , без проблем ,смотри ,дело твое ))

есть просто факты ) трансфертная стоимость стоимость игрока упала почти на 50 %)это согласно источнику на который ссылается фанат фк голубая помойка))

лично для меня все клубы --полная помойка ))) соккер не мой спорт
+2
-4
-2
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Дмитрий9779
Ответ Shamarin
Сегодня, без ЛЧ, бразильцы в Зените - это излишество. Это мнение Аршавина, но Миллер считает иначе) Интересно будет в обоих случаях, но без них, золото будет не каждый сезон.
Почему Краснодар,Спартак...подписывают в это ТО легионеров,а для Зенита это излишество?
0
-1
-1
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Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Стоп,разговор про то что он как и Паредес,а то и хуже для ПСЖ.При чем здесь его стоимость?Действительно забавно.Хотя забавно когда игрока покупают за 20(Филипп),18(Тиль),12((Крал)...а он хуже Хлусевича или Грулева.
На самом деле просто смешно читать фразу про одного из лучших игроков в РПЛ, когда за парня заплатили 40 миллионов. Он должен быть лучшим. Но даже болельщик Зенита пишет "один из лучших".

Если говорить о стоимости и переходе в ПСЖ(или другой клуб), то 40 миллионов большая цена, и брать за такую игрока из РПЛ - большой риск. Паредес как раз таки не заиграл и ушел. Зачем вот брать Паредеса за такие деньги, если можно было взять другого игрока? Теперь не знают куда Леандро деть, трансфер можно считать провальным. И после провала Паредеса понятно почему болельщики ПСЖ не верят в успех Малкома во Франции. Если бы у Малкома(просто допустим) заканчивался контракт и он переходил свободным агентом или за миллионов 10(допустим год контракта оставался), то сделку можно было считать отличной. А за 40-50 миллионов уже как-то побаиваешься. Ну и суммы 20-30 тоже адекватные. Ценник давит, по этому им никто и не интересуется.

Так-же из самых дорогих продаж в общем-то никто не заиграл, кроме Виллиана, и может Головина. Халка и Витцеля не считаем, т.к. ушли в Китай. Сейчас китайцы так не тратятся.

Провалы - Влашич, Промес, Паредес, Жо, Жирков, Муса. Ну может еще Гарай нормальный трансфер, но 24 миллиона многовато как-то. И особо не окупилось.
+1
-1
0
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Shamarin
Ответ Дмитрий9779
Объективности ради до прошлого года Малком больше лечился чем играл и естественно не мог показать свой максимум,сейчас набрал форму,один из лучших в РПЛ.Паредес же не всегда выходил в старте,но вам виднее конечно,а нам лучше.Пусть Малком радует своей игрой ещё долгие годы болельщиков Зенита.
Сегодня, без ЛЧ, бразильцы в Зените - это излишество. Это мнение Аршавина, но Миллер считает иначе)
Интересно будет в обоих случаях, но без них, золото будет не каждый сезон.
+1
-1
0
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Ilya Trizna
Ответ anastasia Krugova
Стадная школота здесь только ты ))) на момент перехода из барсы в фк голубая помойка , его стоимость была 40 лямов ))сейчас 24 ...его стоимость упала почти на половину )))))))))) но конечно)))давай ..расскажи нам что это все фейки ))) https://www.transfermarkt.world/malcom/marktwertverlauf/spieler/323704
Ой да оставь ты свои дешёвые замашки. Я конечно понимаю что за вашего будущего зека и псевдотопового мозясю никто и приблизительно подобной суммы не даст, но не стоит вот так вот плеваться в сторону чемпиона страны)) Кстати не только питерский клуб на нефтедоллары живёт, а ещё и некоторое детище заремы именуемое спартаком
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Michael Boldyrev
Как одинаковы болельщики! Болела ПСЖ считает деньги клуба))
0
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-1
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Дмитрий9779
Ответ Dan Kennedy
Берете игрока за 40 миллионов Потом пишите "один из лучших в РПЛ". Забавно)
Стоп,разговор про то что он как и Паредес,а то и хуже для ПСЖ.При чем здесь его стоимость?Действительно забавно.Хотя забавно когда игрока покупают за 20(Филипп),18(Тиль),12((Крал)...а он хуже Хлусевича или Грулева.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dan Kennedy
Ответ Дмитрий9779
Объективности ради до прошлого года Малком больше лечился чем играл и естественно не мог показать свой максимум,сейчас набрал форму,один из лучших в РПЛ.Паредес же не всегда выходил в старте,но вам виднее конечно,а нам лучше.Пусть Малком радует своей игрой ещё долгие годы болельщиков Зенита.
Берете игрока за 40 миллионов
Потом пишите "один из лучших в РПЛ".
Забавно)
+5
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Андрей Корсаков
Ответ timerassl
+ Барселона. Но, Малком неплохой конечно, но не лидер топ клуба, поэтому принимаю комментарии псжоидов
А зачем им лидер месси тоже не железный.
0
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0
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Дмитрий9779
Ответ anastasia Krugova
Стадная школота здесь только ты ))) на момент перехода из барсы в фк голубая помойка , его стоимость была 40 лямов ))сейчас 24 ...его стоимость упала почти на половину )))))))))) но конечно)))давай ..расскажи нам что это все фейки ))) https://www.transfermarkt.world/malcom/marktwertverlauf/spieler/323704
Чёт ты мать подгорела не подетски.😁Я больше Transfermarkt поверю чем ...ну ты меня поняла.
Не "ровно ноль",а 24 млн.
Зовут его не Мальком,а Малком.
Зенит пишется с большой буквы.
Про голубые клубы тебе виднее,скорее розовые,но какая тебе разница😁😁😁
Так что да,ложь ты написала.
+5
-4
+1
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anastasia Krugova
Ответ Дмитрий9779
😁😁😁,столько комплексов в одном комменте😁😁😁 и Зенит с маленькой буквы, и фамилию игрока испоганила ,и про мифическую деградацию написала,хотя он один из лучших в РПЛ,да и Transfermarkt с тобой не согласен,но для стадной школоты сойдёт.
Стадная школота здесь только ты ))) на момент перехода из барсы в фк голубая помойка , его стоимость была 40 лямов ))сейчас 24 ...его стоимость упала почти на половину ))))))))))

но конечно)))давай ..расскажи нам что это все фейки )))

https://www.transfermarkt.world/malcom/marktwertverlauf/spieler/323704
+6
-10
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Ответ anastasia Krugova
Тот случай когда даже фанаты ПСЖ более вменяемый чем зенита)))Все прекрасно понимают ценность Малькома )) она ровна 0..Но все равно ,фанаты зенита верят что это игрок уровня месси ))) он же почти разрывает рпл )))хотя даже фанаты псж понимают что он за эти годы в зените ,он получает огромную зп ...потерял все стимулы к игре и давно уже начал деградировать ...
😁😁😁,столько комплексов в одном комменте😁😁😁 и Зенит с маленькой буквы, и фамилию игрока испоганила ,и про мифическую деградацию написала,хотя он один из лучших в РПЛ,да и Transfermarkt с тобой не согласен,но для стадной школоты сойдёт.
+13
-4
+9
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Дмитрий9779
Объективности ради до прошлого года Малком больше лечился чем играл и естественно не мог показать свой максимум,сейчас набрал форму,один из лучших в РПЛ.Паредес же не всегда выходил в старте,но вам виднее конечно,а нам лучше.Пусть Малком радует своей игрой ещё долгие годы болельщиков Зенита.
+8
-3
+5
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