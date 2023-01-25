«Спасибо, мы уже купили у «Зенита» одного игрока». Реакция французских фанатов на интерес «ПСЖ» к Малкому
«ПСЖ» размышляет над подписанием Малкома. Главный тренер петербургского «Зенита» и экс-игрок парижан Сергей Семак подтвердил интерес к бразильцу со стороны команды Гальтье.
А вот поклонники «ПСЖ» не понимают, что Малком может предложить их любимой команде.
В соцсетях фанаты делятся своими опасениями относительно такого трансфера:
💭 «Вместо Шерки вы решили подписать Малкома? Серьезно? Помилуйте! У нас столько молодых игроков, а вы хотите потратить кучу денег на Малкома, который наверняка попросит гигантскую зарплату. Что мы хотим сказать молодежи этим трансфером? Бред».
💭 «Время идет, а у нас ничего не меняется. Откровенно говоря, руководство «ПСЖ» просто не учится на своих ошибках. Малком уже много лет играет в «Зените», получает там кучу денег. Если бы он был так хорош, им бы уже интересовались многие топовые клубы. Но ведь этого нет. А мы снова собираемся подписать дорогого игрока, который в итоге никак не поможет команде».
💭 «Мы должны подписывать лишь качественных и проверенных игроков. Такие игроки, как Малком, редко оказываются полезными. Если вам нужны футболисты замены, возьмите молодежь! Они уж точно не хуже всяких Дракслеров и Солеров».
💭 «Спасибо, мы уже купили у «Зенита» одного игрока. К счастью, сейчас Паредес развлекается в Турине и не мешает «ПСЖ» нормально играть».
💭 «Я уверен, что наша молодежь лучше, чем Малком или Шерки. Зачем тратить кучу денег на игрока из чемпионата России? Если бы Малком был футболистом уровня «ПСЖ», мы бы чаще слышали о нем в сводках трансферных новостей. Посредственный игрок, покупка которого нам дорого обойдется. Во всех смыслах».
💭 «Игрок, который не добился заметного успеха ни в одном топовом клубе. А мы еще критиковали Леандро. Черт возьми, мы «ПСЖ»! Выбирайте соответствующих игроков!»
Конечно, когда речь заходит о «Зените», болельщики «ПСЖ» в первую очередь вспоминают Паредеса, который так и не смог стать ключевым игроком парижан.
Как считаете, чем закончится трансферная сага Малкома? Бразилец присоединится к «ПСЖ» или все же останется в Санкт-Петербурге?
Конечно когда тебя лупят весь матч по ногам,а карточки когда судьи игнорят нарушения получает он,веселого мало.И потом,агент не раз говорил как он относится к клубу...
https://fc-zenit.ru/upload/gallery/photo/18740/902140_s600.jpg
Это сегодняшее фото.
Он полгода назад переподписал контракт на улучшенных условиях,чего ему грустить?Была травма правда,там не до смеха было.
Тиль хороший игрок, но почему он использовался на другой позиции вопрос к тренеру.
По деньгам проблем не вижу,не мы же с вами покупанм-продаем,есть специально обученные люди,которые хотят для своих болельщиков хорошего футбола.
Хлусевича привел в пример как надо отдаваться в игре,опорник вам хороший нужен конечно.
Он занимал должность директора департамента развития молодежного футбола,сейчас зам гендира по спортивному развитию, и хочет показать свою работу.Меня,да и большинство болельщиков устраивает игра Зенита.Есть негативный пример-Спариак,который после чемпионского сезона раздавал неустойки по контрактам и в итоге разогнал чемпионский состав,чем это закончилось надеюсь не надо напоминать.
Ты еще свой комментарий отредактировал. Тиль, Крал и Филипп провалы. Но и у вас я могу кучу вспомнить, и что? Даже вот взять Юри Альберто за 25 - намучился клуб прилично. А еще в Гарая за 6 миллионов как-то не вериться, но да ладно. Еще был аргентинский закуп оптом, который был намного хуже бразильского. Хлусевич, кстати, игрок другой позиции с Тилем и Кралом, и сравнивать как-то странно. Гус в общем-то и не поиграл толком, надеюсь хоть какие-то деньги удастся отбить, игроком в общем-то неплохой.
Да,с Паредесом Зенит выиграл конечно.Гарая брали за 6(Зенит) продали за 24,это правда.
Возможно вы и правы про дороговизну футболистов,но Малком выступил посредником в нескольких покупках Зенита,а это не мало+Мантуану помогал адаптироваться(вью Мантуана),на поле хорош,а что ещё нужно болельщику?Деньги,потраченные на игроков для болельщиков не главное,главное чтобы эти игроки показывали на поле хороший футбол
есть просто факты ) трансфертная стоимость стоимость игрока упала почти на 50 %)это согласно источнику на который ссылается фанат фк голубая помойка))
лично для меня все клубы --полная помойка ))) соккер не мой спорт
Если говорить о стоимости и переходе в ПСЖ(или другой клуб), то 40 миллионов большая цена, и брать за такую игрока из РПЛ - большой риск. Паредес как раз таки не заиграл и ушел. Зачем вот брать Паредеса за такие деньги, если можно было взять другого игрока? Теперь не знают куда Леандро деть, трансфер можно считать провальным. И после провала Паредеса понятно почему болельщики ПСЖ не верят в успех Малкома во Франции. Если бы у Малкома(просто допустим) заканчивался контракт и он переходил свободным агентом или за миллионов 10(допустим год контракта оставался), то сделку можно было считать отличной. А за 40-50 миллионов уже как-то побаиваешься. Ну и суммы 20-30 тоже адекватные. Ценник давит, по этому им никто и не интересуется.
Так-же из самых дорогих продаж в общем-то никто не заиграл, кроме Виллиана, и может Головина. Халка и Витцеля не считаем, т.к. ушли в Китай. Сейчас китайцы так не тратятся.
Провалы - Влашич, Промес, Паредес, Жо, Жирков, Муса. Ну может еще Гарай нормальный трансфер, но 24 миллиона многовато как-то. И особо не окупилось.
Интересно будет в обоих случаях, но без них, золото будет не каждый сезон.
Потом пишите "один из лучших в РПЛ".
Забавно)
Не "ровно ноль",а 24 млн.
Зовут его не Мальком,а Малком.
Зенит пишется с большой буквы.
Про голубые клубы тебе виднее,скорее розовые,но какая тебе разница😁😁😁
Так что да,ложь ты написала.
но конечно)))давай ..расскажи нам что это все фейки )))
https://www.transfermarkt.world/malcom/marktwertverlauf/spieler/323704