«Спасибо, мы уже купили у «Зенита» одного игрока». Реакция французских фанатов на интерес «ПСЖ» к Малкому

«ПСЖ» размышляет над подписанием Малкома. Главный тренер петербургского «Зенита» и экс-игрок парижан Сергей Семак подтвердил интерес к бразильцу со стороны команды Гальтье.

А вот поклонники «ПСЖ» не понимают, что Малком может предложить их любимой команде.

В соцсетях фанаты делятся своими опасениями относительно такого трансфера:

💭 «Вместо Шерки вы решили подписать Малкома? Серьезно? Помилуйте! У нас столько молодых игроков, а вы хотите потратить кучу денег на Малкома, который наверняка попросит гигантскую зарплату. Что мы хотим сказать молодежи этим трансфером? Бред».

💭 «Время идет, а у нас ничего не меняется. Откровенно говоря, руководство «ПСЖ» просто не учится на своих ошибках. Малком уже много лет играет в «Зените», получает там кучу денег. Если бы он был так хорош, им бы уже интересовались многие топовые клубы. Но ведь этого нет. А мы снова собираемся подписать дорогого игрока, который в итоге никак не поможет команде».

💭 «Мы должны подписывать лишь качественных и проверенных игроков. Такие игроки, как Малком, редко оказываются полезными. Если вам нужны футболисты замены, возьмите молодежь! Они уж точно не хуже всяких Дракслеров и Солеров».

💭 «Спасибо, мы уже купили у «Зенита» одного игрока. К счастью, сейчас Паредес развлекается в Турине и не мешает «ПСЖ» нормально играть».

💭 «Я уверен, что наша молодежь лучше, чем Малком или Шерки. Зачем тратить кучу денег на игрока из чемпионата России? Если бы Малком был футболистом уровня «ПСЖ», мы бы чаще слышали о нем в сводках трансферных новостей. Посредственный игрок, покупка которого нам дорого обойдется. Во всех смыслах».

💭 «Игрок, который не добился заметного успеха ни в одном топовом клубе. А мы еще критиковали Леандро. Черт возьми, мы «ПСЖ»! Выбирайте соответствующих игроков!»

Конечно, когда речь заходит о «Зените», болельщики «ПСЖ» в первую очередь вспоминают Паредеса, который так и не смог стать ключевым игроком парижан.

Как считаете, чем закончится трансферная сага Малкома? Бразилец присоединится к «ПСЖ» или все же останется в Санкт-Петербурге?