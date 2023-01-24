«ПСЖ» снова штормит: втихую сделали Мбаппе вице-капитаном вместо Кимпембе, а защитник обратился к болельщикам в соцсетях🤦🏼‍♂️

Говорит, что уважает решение клуба, но явно недоволен.

У «ПСЖ» новый вице-капитан – им стал лидер команды Килиан Мбаппе. Капитаном команды остается бразильский защитник Маркиньос.

Ранее вице-капитаном парижан был Преснель Кимпембе, но теперь эту роль будет исполнять Килиан. Но как выяснилось, клуб даже не оповестил защитника об этих изменениях, хотя француз играет в системе «ПСЖ» с 2005 года.

Кимпембе это явно не понравилось, хотья он и написал в соцсетях, что уважает решение клуба.

«За последние несколько часов я много слышал и читал о себе. Поэтому я хочу прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации обо мне. Меня не уведомили об этом решении, это полная ложь... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба».

Ждем комментариев от Мбаппе и Гальтье, но получилось весьма некрасиво.