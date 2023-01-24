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«ПСЖ» снова штормит: втихую сделали Мбаппе вице-капитаном вместо Кимпембе, а защитник обратился к болельщикам в соцсетях🤦🏼‍♂️

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Преснель Кимпембе Преснель Кимпембе
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Говорит, что уважает решение клуба, но явно недоволен.

У «ПСЖ» новый вице-капитан – им стал лидер команды Килиан Мбаппе. Капитаном команды остается бразильский защитник Маркиньос.

Ранее вице-капитаном парижан был Преснель Кимпембе, но теперь эту роль будет исполнять Килиан. Но как выяснилось, клуб даже не оповестил защитника об этих изменениях, хотя француз играет в системе «ПСЖ» с 2005 года.

Кимпембе это явно не понравилось, хотья он и написал в соцсетях, что уважает решение клуба.

«За последние несколько часов я много слышал и читал о себе. Поэтому я хочу прояснить ситуацию, чтобы избежать дальнейшего распространения ложной информации обо мне. Меня не уведомили об этом решении, это полная ложь... Тем не менее, я всегда буду уважать решения клуба».

Ждем комментариев от Мбаппе и Гальтье, но получилось весьма некрасиво.  

6 комментариев

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Владимир Владимир
Ответ Flavius
У Месси было бы больше шансов выиграть ЛЧ с Марселем, чем в компании этого самовлюблённого бегунка, которого Гризман и Жиру на руках донесли до финала ЧМ и дали там пробить пару пенальти. Лигу1 с Марселем он бы тоже выиграл.
Ну, до Месси ПСЖ до финала и полуфинала доходил, а потом опять 1/8. Так что, скорее всего, наоборот.
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Alon Raven
А при чём тут "ждём комментарии от Мбаппе"? Это в какой вселенной тот, кто занимает место другого, сам сообщает ему об этом? Об этом всегда начальник сообщает.
0
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Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flavius
У Месси было бы больше шансов выиграть ЛЧ с Марселем, чем в компании этого самовлюблённого бегунка, которого Гризман и Жиру на руках донесли до финала ЧМ и дали там пробить пару пенальти. Лигу1 с Марселем он бы тоже выиграл.
+1
-3
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Flow market Victor Mercedes
Что ты творишь, Килианчик? Так он собирается в Мадрид? По мнению журналюг
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Faruk Akramov
Неуважение, так нельзя....
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Phoebe
Пора Лансу брать Лигу 1, короче говоря.
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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