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Лео Месси не хочет оставаться в «ПСЖ»? Романо поделился другой информацией

ПСЖ ПСЖ
Лионель Месси Лионель Месси
Фабрицио Романо
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Футбол Футбол

Противоречит данным испанской прессы.

По словам инсайдера Фабрицио Романо, Лионель Месси настроен обсудить новый контракт с «ПСЖ». Эти данные резко контрастируют с заявлением Жерара Ромеро о том, что аргентинец хочет уйти из парижского клуба.

Романо также добавляет, что представители Лео в ближайшее время должны встретиться с официальными лицами «ПСЖ», чтобы обсудить продолжительность нового контракта, а затем подписать его.

Сообщается, что Месси уже имеет устный договор с клубом. Соглашение было достигнуто в декабре после победы на чемпионате мира.

По действующему контракту у Лео Месси осталось полгода, но он хотел бы продолжить этот путь в Лиге 1.

7 комментариев

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Ислам Ковтаров
Я одного не понимаю зачем надо было форсить эту тему с уходом Месси из псж ведь многие поверили этому даже надеялись на то что он каким то образом перейдет обратно в барсу а теперь говорят что он готов подписать новый контракт с псж нц короче как обычно подняли тему потом как обычно оказалось не правдой короче бред какой то лишний раз понял что нельзя доверять этим источникам то одно то другое.
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Игорь Климов
Ответ Hella black
Ещё годик по пылит во Франции
Это как минимум! 🇦🇷
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-2
-2
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Игорь Климов
Сегодня маме капитана Сборной Аргентины Лионеля Месси — Селии Марии Месси Куччиттини исполнилось 63 года!
Наши поздравления с Днём Рождения!
Muchas gracias por darnos a Lionel! Большое Вам спасибо за Лионеля! 🇦🇷
+2
-2
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VK
Ответ Игорь Климов
Лео Месси не собирается уходить из ПСЖ ближайшие пару лет.
Игорицио Климотти лучше знает как все есть
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Hella black
Ещё годик по пылит во Франции
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Карл-Хайнц Кёрбель
Ответ Игорь Климов
Лео Месси не собирается уходить из ПСЖ ближайшие пару лет.
Он тебе сказал?)
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Игорь Климов
Лео Месси не собирается уходить из ПСЖ ближайшие пару лет.
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
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