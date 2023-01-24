Лео Месси не хочет оставаться в «ПСЖ»? Романо поделился другой информацией
Противоречит данным испанской прессы.
По словам инсайдера Фабрицио Романо, Лионель Месси настроен обсудить новый контракт с «ПСЖ». Эти данные резко контрастируют с заявлением Жерара Ромеро о том, что аргентинец хочет уйти из парижского клуба.
Романо также добавляет, что представители Лео в ближайшее время должны встретиться с официальными лицами «ПСЖ», чтобы обсудить продолжительность нового контракта, а затем подписать его.
Сообщается, что Месси уже имеет устный договор с клубом. Соглашение было достигнуто в декабре после победы на чемпионате мира.
По действующему контракту у Лео Месси осталось полгода, но он хотел бы продолжить этот путь в Лиге 1.
Наши поздравления с Днём Рождения!
Muchas gracias por darnos a Lionel! Большое Вам спасибо за Лионеля! 🇦🇷