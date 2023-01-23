«ПСЖ» разгромил клуб из шестого дивизиона Франции. «Пеи-де-Кассель» собрали из жителей четырех деревень, а капитан команды – ультрас парижан

В 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» отправился в Южную Фландрию, чтобы встретиться со скромной командой «Пеи-де-Кассель». Подопечные Гальтье не пожалели клуб, выступающий в шестом дивизионе чемпионата Франции, и забили сопернику семь безответных мячей.

Когда любительский клуб встречается с действующим чемпионом страны, исход матча кажется очевидным. Но игроки «Пеи-де-Кассель» смотрели на предстоящий матч с оптимизмом. Капитан соперника парижан Алексис Смижак делился с журналистами своими эмоциями в преддверии встречи:

«Мы расскажем нашим детям, нашим внукам, что такие матчи не могут не доставлять удовольствия! Мы сыграем с одной из лучших команд Европы. Да, мы находимся в параллельных мирах, но наша команда готовится к матчу довольно спокойно. Мы знаем, что нам терять нечего. Для нас любой исход будет позитивным».

Положительный настрой капитана «Пеи-де-Кассель» вполне объясним, ведь его обрадовала бы победа любой команды. Смижак уже два года состоит в ультрас «ПСЖ» и регулярно поддерживает парижан с трибун «Парк де Пренс». Перед матчем он признавался, что боится случайно травмировать Мбаппе в попытке остановить нападающего.

Кроме Алексиса, у «ПСЖ» и «Пеи-де-Кассель» нет ничего общего. Клубы действительно принадлежат к параллельным мирам.

«Пеи-де-Кассель» возник в 2018 году в результате слияние команд из четырех небольших деревень с севера Франции. Бюджет клуба составляет всего 150 тысяч евро, это примерно в 4 667 раз меньше, чем бюджет «ПСЖ», который эксперты оценивают примерно в 700 млн евро.

Встреча проходила на стадионе «Ланса». Изначально организаторы матча планировали закрыть верхние трибуны, чтобы болельщики сидели компактно и не рассеивались по всей арене. Но в первый же день на игру было продано 30 тысяч билетов! Организаторы отменили первоначальный план, в результате на стадионе был настоящий аншлаг.

Чтобы помочь всем желающим добраться до места проведения встречи власти зафрахтовали 21 автобус. Все места, а их было около тысячи, были заполнены менее чем за два часа!

Такой ажиотаж вокруг встречи мог создать определенные проблемы для болельщиков из маленьких французских коммун. Матч начинался в понедельник в 20:45 по местному времени, потому для тех, кто добирался до Ланса общественным транспортом, возвращение домой могло обернуться настоящим приключением.

SNCF – французский аналог РЖД – организовал два дополнительных поезда из Ланса в Азбрук и Бавиншов, чтобы болельщики смогли без лишних проблем вернуться домой.

Сам матч предсказуемо закончился разгромной победой «ПСЖ». Один Мбаппе забил сопернику пять мячей! Также отличились Солер и Неймар.

После матча капитан «Пеи-де-Кассель» поделился впечатлениями от встречи с командой Гальтье:

«У нас останутся замечательные воспоминания об этом вечере. Этот стадион, игроки «ПСЖ». Оказалось, что играть против футболистов, за которых ты болеешь, особенно приятно! Мы старались особо на них не смотреть, но это было очень сложно, они ведь владели мячом 90% времени».

Для Смижака этот вечер в Лансе точно стал одним из лучших в жизни. Он не только лично встретился с футболистами любимой команды, но и обменялся футболками с Мбаппе в перерыве между таймами. Килиан даже сказал пару слов о защитнике «Пеи-де-Кассель»:

«Алексис Смижак состоит в ультрас «ПСЖ»? Не буду врать, я об этом не знал. Но мы с ним немного поговорили перед матчем, я пообещал подарить ему свою футболку. Мои поздравления ему и его команде».

В Лансе столкнулись две параллельные вселенные, но, кажется, в результате все остались довольны. «ПСЖ» забрал победу и теперь продолжит путешествие в Кубке страны. А игроки «Пеи-де-Кассель» не только получили удивительные воспоминания, но и заявили о своей маленькой команде с севера Франции всему миру.