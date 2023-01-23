Мбаппе – лучший, Экитик – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Пеи-де-Кассель»

В 1/16 финала Кубка Франции «ПСЖ» предсказуемо разнес любительский клуб «Пеи-де-Кассель».

Уже в первом тайме Неймар забил гол, а Мбаппе без особых проблем оформил хет-трик. В перерыве Килиан обменялся футболками с капитаном «Пеи-де-Кассель», который состоит в группировке ультрас парижан.

Второй тайм начался с очередного гола Мбаппе. Голкипер соперника упал и даже не попытался встать, чтобы остановить нападающего «ПСЖ». На 64-й минуте забил Солер, а на 79-й минуте Килиан сделал пента-трик.

Итоговый счет – 7:0. Результат предсказуем и справедлив.

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