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Французская пресса спорит о том, кто станет капитаном сборной после ухода Льориса – Варан или Мбаппе

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Уго Льорис завершил карьеру в сборной Франции.

Голкипер стал рекордсмен команды по числу матчей за «синих». С 2008 года Льорис провел 145 игр за сборную, в 121 из них Уго выходил на поле с капитанской повязкой.  

Теперь сборная осталась без своего капитана. Во французской прессе развернулись дебаты о том, кто должен стать преемником Льориса. Авторитетные издания L'Equipe и Le Parisien полагают, что Дешам будет выбирать между Вараном и Мбаппе. Но у газет разные фавориты.

Варан: «Мбаппе становится все более и более совершенным игроком и может войти в историю» ⊕ Новости футбола на Footballhd.ru

Le Parisien считает, что Варан является главным кандидатом на роль нового капитана. Но издание подчеркивает, что Дешам может выбрать и других игроков сборной – Мбаппе или Гризманна. При этом Le Parisien пишет, что нападающий «ПСЖ» становится символом своего поколение, поэтому в будущем он станет капитаном. Вопрос лишь в том, когда это произойдет. 

А вот L'Equipe утверждает, что шансы Килиана и Рафаэля в борьбе за капитанскую повязку практически равны. Логично, что Варан, который уже возглавлял команду, станет наследником Льориса. Но Мбаппе занял очень важную позицию в сборной, его влияние в раздевале усилилось еще больше после финала катарского чемпионата мира.

В пользу Килиана может говорить и его деятельность за пределами поля. Он, например, высказался в защиту Зидана после нелицеприятных слов Ле Грэ о легенде.  

Как думаете, кого в итоге выберет Дешам? По вашему, кто больше заслуживает капитанскую повязку «синих»?

3 комментария

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QWertY
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Ящер должен быть без вариантов
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Aziz Toktosunov
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Только не Гризманн
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Ayzik
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Гризманн должен быть
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