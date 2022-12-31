Доннарумма – худший: оценки игроков «ПСЖ» за матч против «Ланса»

«ПСЖ» начал новый год с поражения. Парижане уступили «Лансу» со счетом 1:3 в 17-м туре Лиги 1.

Гальтье остался без двух ключевых игроков своей команды. Месси все еще отдыхает после победы на ЧМ, а Неймар получил красную карточку в предыдущей встрече, потому не смог помочь «ПСЖ» в битве с «Лансом». В атаке компанию Мбаппе составил Экитик.

«Ланс» повел в счете уже на 5-й минуте. Но парижане быстро отыгрались – помогли шедевральный ассист Мукиеле и гол того самого Экитика. На 28-й минуте Опенда отправил мяч в сетку ворот Доннаруммы.

Во второй половине встречи Лои снова отличился. Через три минуты после начала второго тайма бельгиец отдал голевую на Клода-Мориса. Больше в этом матче никто забить не сумел. Крайне неудачный старт года для команды Гальтье.

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