Мукиеле в захватывающем прыжке отдал ассист на гол Экитика. «ПСЖ» встречается с «Лансом»

«ПСЖ» проводит свой первый матч в новом 2023 году. Парижане отправились в Ланс, чтобы встретиться с местной командой.

Месси и Неймар по разным причинам не приняли участие в матче, так что Гальтье выпустил в пару к Мбаппе Экитика. Главный тренер не ошибся.

«ПСЖ» пропустил на 5-й минуте, но практически мгновенно сумел отыграться. За это болельщикам столичной команды стоит особенно поблагодарить Мукиеле. Норди сумел в акробатическом прыжке принять мяч и отдать пас Экитику. Юго отправил снаряд в ворота. После просмотра VAR гол был засчитан.

Подопечные Гальтье в середине тайма вновь пропустили, остается надеяться, что во второй половине встречи Норди с Юго снова придумают что-то красивое и эффективное.