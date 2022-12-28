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Тальяфико сравнил игру против Мбаппе в финале ЧМ-2022 со своей женитьбой. Он сильно нервничал

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Килиан Мбаппе Килиан Мбаппе
Николас Тальяфико Николас Тальяфико
Футбол Футбол

Николас Тальяфико, аргентинский левый защитник «Лиона» и игрок стартового состава в финале ЧМ, сделал довольно забавное откровение о том, через что он прошел, когда оборонялся против Килиана Мбаппе.

«Нервозность во время игры против Мбаппе была такой же, как и во время моей свадебной церемонии. Я действительно до сих пор не осознаю, что мы чемпионы мира», — сказал защитник. 

Мы можем только догадываться через что прошел в финале Тальяфико, учитывая, что Мбаппе сделал хет-трик и создал много голевых моментов в финале.

2 комментария

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Александр Р
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Ну Мбаппе за весь матч создал около 3-4 моментов (пару навесов и пару ударов , один из которых гол , а второй в руку попал, еще в конце попер на 4х, но без толку. Пеналь заработал не он, втрой пеналь вообще случайность. Я не понимаю всей истерии из-за так называемого хет трика. Минут 15 в сумме Мбаппе показывал отличный футбол и это все ! Кто не согласен прошу обосновать своё мнение , чем то посерьезней чем «ну он же 4 мяча забил».
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Rule1
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Защитники которые играют против супер скоростных игроков вроде Мбаппе или Винисиуса,что до игры,что после,испытывают что-то вроде нервного тика. Пару дней плохо спят и просят окружающих не дёргаться ))
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