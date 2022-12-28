Тальяфико сравнил игру против Мбаппе в финале ЧМ-2022 со своей женитьбой. Он сильно нервничал

Николас Тальяфико, аргентинский левый защитник «Лиона» и игрок стартового состава в финале ЧМ, сделал довольно забавное откровение о том, через что он прошел, когда оборонялся против Килиана Мбаппе.

«Нервозность во время игры против Мбаппе была такой же, как и во время моей свадебной церемонии. Я действительно до сих пор не осознаю, что мы чемпионы мира», — сказал защитник.