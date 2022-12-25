📸 🎥 Месси, Неймар и другие: как игроки «ПСЖ» отметили Рождество и поздравили фанатов с праздником
Во многих странах 24 декабря отмечалось Рождество. Вот как этот день провели футболисты «ПСЖ»:
Лео Месси:
Неймар:
Норди Мукиеле:
Игроки поздравили фанатов с праздником на своих родных языках:
Бонус: праздничное обращение Кристофа Гальтье:
«Дорогие болельщики, самое время пожелать вам счастливого Рождества. Всем нашим парижским болельщикам и фанатам со всей планеты. Всех с праздником».
Много времени на отдых у футболистов не будет. Уже 28 декабря «ПСЖ» сыграет против «Страсбура» в Лиге 1.
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