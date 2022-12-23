Неймар пропустит матч «ПСЖ» – «Страсбур»? Возможный состав парижан на первую игру после ЧМ

Чемпионат мира позади, игроки постепенно возвращаются в расположение своих клубов.

Первый матч «ПСЖ» после международной паузы состоится 28 декабря. Парижане встретятся со «Страсбуром» в рамках Лиги 1.

Кристоф Гальтье может рассчитывать почти на всех игроков основы. Лео Месси получил заслуженный отпуск, он продолжит отмечать победу сборной Аргентины на ЧМ. А вот Килиан Мбаппе, которому в Катаре повезло меньше, чем Лео, вернулся к тренировкам еще в среду и вполне может выйти на матч чемпионата Франции.

Маркиньос и Неймар тоже вернулись в расположение клуба. Защитник, вероятно, будет готов к встрече со «Страсбуром», а вот участие в матче Неймара остается под вопросом. На Мундиале Ней получил травму, возможно, клуб не захочет рисковать его здоровьем, поэтому не станет форсировать восстановление нападающего. Но если бразилец будет чувствовать себя хорошо, он точно выйдет на поле в среду.

Возможный состав «ПСЖ» на матч против «Страсбура»:

Как считайте, Неймар еще успеет поиграть в футбол в 2022 году?