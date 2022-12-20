«Не для меня». Хавьер Дзанетти не считает, что Лео Месси превзошел Марадону, выиграв ЧМ в Катаре

Бывший капитан сборной Аргентины Хавьер Дзанетти заявил, что для него Лионель Месси не превзошел покойного Диего Марадону, хотя и выиграл чемпионат мира.

Дзанетти сам играл вместе с Месси в сборной, но отказался признавать его превосходство.

«Мне не нравится это сравнение, для меня он не обошел Марадону. Мы должны быть благодарны, что двое величайших футболистов в истории - аргентинцы. Я не думаю, Месси изменился, хотя сейчас он стал более зрелым и остальные игроки команды ощутили его лидерство», - признался Дзанетти Stats Perform.

«Парни подарили нам невероятные эмоции, которых мы так долго ждали. Эта победа была мечтой миллионов аргентинских болельщиков».