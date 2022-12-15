Никогда такого не было и вот опять: Ванда Нара объявила о расставании с Мауро Икарди

Ванда Нара и Мауро Икарди снова расстались. В августе форвард, принадлежащий «ПСЖ», объявил о разводе с супругой, но в конце ноября все вернулось на круги своя, и пара даже отправилась на Мальдивы, чтобы укрепить отношения.

Однако, как выяснилось, поездка не дала желаемых результатов.

«Поездка на Мальдивы? Это была последняя попытка», — сказала Ванда Nerazzurri Siamo Noi.

«Очевидно, что после стольких лет вы хотите, чтобы ваши мечты сбылись. Но мы уже разошлись в разные стороны и не можем снова быть вместе».

«Когда в отношениях заканчивается мир, я не могу их продолжать. Это правда, что Мауро не хочет расставаться, но в октябре я решила уйти от него и ничего не изменилось».

«Наши отношения складывались не очень хорошо, мы стали ссориться - бывают ситуации, когда лучше расстаться, чтобы сохранить мир в семье».

«Время покажет, что будет дальше, пока у Мауро контракт в Стамбуле до мая, поэтому я сняла квартиру в том доме, где он живет и переехала туда».

Стоит отметить, что после перехода из «Интера» в «ПСЖ» в 2019 году Мауро Икарди вместо своей карьеры был сосредоточен на своих отношениях с супругой, что не могло не отразиться на его результативности и судьбе во французском клубе.

Икарди познакомился с Нарой, когда она была женой его друга и товарища по команде Макси Лопеса. С тех пор в их отношениях было много драмы, поэтому неудивительно, что они регулярно попадали на первые полосы газет.